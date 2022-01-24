北約向東翼增派戰機和軍艦 愛沙尼亞總理：對俄羅斯最大的威懾是美國國旗

北約1月24日通過聲明表示，北約盟國正在將部隊置於待命狀態，並向北約在東歐的軍事部署增派艦艇和戰鬥機，在俄羅斯繼續於烏克蘭及其周邊地區進行軍事集結之際，加強盟國的威懾和防禦。 愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）另在接受英國《金融時報》採訪時呼籲，美國向波羅的海地區派駐更多軍事人員以威懾俄羅斯。她敦促西方國家保持團結，不要對莫斯科作出“哪怕是最小的讓步”。

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北約星期一發表的聲明指出，“在過去的幾天里，一些盟國已經宣布了關於目前或即將進行的軍事部署。丹麥正在向波羅的海派遣一艘護衛艦，並準備向立陶宛部署四架F-16戰鬥機，以支持北約在該地區的長期空中警戒任務。”

聲明續指，“西班牙正在派遣（西班牙海軍）艦艇加入北約海軍部隊，並正在考慮向保加利亞派遣戰鬥機。法國已經表示準備在北約的指揮下向羅馬尼亞派遣部隊。荷蘭將從4月起向保加利亞派遣兩架F-35戰鬥機，以支持北約在該地區的空中警戒活動，並為北約的反應部隊安排一艘艦艇和陸上部隊待命。美國也明確表示，正在考慮增加其在聯盟東部地區的軍事存在。”

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示：“我歡迎盟國向北約提供額外的部隊。北約將繼續採取一切必要措施來保護和捍衛所有盟國，包括加強聯盟的東部地區。我們將始終應對安全環境的任何惡化，包括通過加強我們的集體防禦。”

聲明強調，“北約是一個防禦性聯盟。為了應對俄羅斯在2014年對克里米亞的非法吞併，北約增加了在聯盟東部的存在，包括在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭的四個多國戰鬥群。這些部隊分別由英國、加拿大、德國和美國領導，是多國部隊，而且隨時可以作戰。他們的存在明確表明，對一個盟國的攻擊將被視為對整個聯盟的攻擊。在2014年之前，聯盟的東部地區沒有（部署）北約部隊。”2014年，俄羅斯動用武力吞併了克里米亞半島。稍後，烏克蘭東部又爆發了烏克蘭政府軍同親俄武裝之間的軍事衝突。

此外，愛沙尼亞總理卡拉斯在《金融時報》周一刊登的專訪中表示，無論俄羅斯是否入侵烏克蘭，北約都應加強其在愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的東翼盟國防禦。她補充說，愛沙尼亞希望看到“強大的盟國出現在我們的地區”，這是對美國軍隊駐紮在波羅的海地區的間接呼籲，因為其是唯一沒有在該地區駐軍的北約大國。

卡拉斯強調：“最大的威懾力是你有強大的朋友。如果你在學校被欺負，如果你有強壯的年長朋友，欺負你的人就不會欺負你，這和威懾力是一樣的......對俄羅斯最大的威懾是一面美國國旗。”

卡拉斯還表示，俄羅斯向北約提出的要求“顯然是蠻橫無理的”，而且是符合前蘇聯外長葛羅米柯（Andrei Gromyko）理論的談判模式的一部分，即作出最大限度要求，發出最後通牒，寸步不讓。

卡拉斯補充說：“俄羅斯製造了一個問題，現在又威脅要通過蠻橫的要求來解決這個問題。最大的問題是：西方的反應是什麼？西方、北約、歐盟一直非常團結。這對俄羅斯人來說是一個糟糕的驚喜。我們必須保持這條路線的一致性。”

卡拉斯指出，若與莫斯科作出一些妥協聽起來可能是“小事”，如限制軍事演習或軍備控制，但北約應該加以抵制。她說：“西方和北約應該向俄羅斯提供什麼來緩和局勢？這個問題已經是一個陷阱了。北約並沒有造成這種局面。唯一能夠緩和局勢的是俄羅斯。”

卡拉斯堅稱，她沒有看到西方盟友“團結中的裂痕”，儘管最近對法國總統馬克龍呼籲歐洲與俄羅斯進行對話表示擔憂。卡拉斯說：“我們可能在戰術上有不同的想法，但馬克龍是真正意義上的歐洲人，總的來說歐洲對莫斯科是團結的”。

卡拉斯說：“無論如何，我們都希望看到這一點，加強北約的東翼。不僅僅是如果他們入侵烏克蘭；我們長期以來一直在推動這一點。”愛沙尼亞是少數幾個達到國防開支佔GDP2%目標的北約國家之一，該國上周還宣布大幅增加軍事開支，在2025年前將其提高3.8億歐元。愛沙尼亞還向基輔支援反坦克導彈，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的潛在侵略。

卡拉斯說，愛沙尼亞將提前執行已經制定的軍事採購計畫，將國防支出提高到GDP的約2.4%。她敦促其他歐洲國家也提高其國防開支，這是美國歷任總統，特別是特朗普政府時期長期以來的要求。

卡拉斯補充說：“重要的是，我們要做我們自己的份內事，我們也希望我們的盟友能做他們的份內事……對於較強大的盟國來說，總是有一個問題，那就是我們不依靠你們，我們正在付出我們的份額。其他歐洲國家也應該（將國防開支）增加到（GDP的）2%。”