拜登即將與北約、歐盟和英法德意等國領導人舉行集體視頻會議

自華盛頓方面消息，美國總統拜登將於當時時間1月24日下午3點與包括英法德意等國在內的歐洲國家領導人、歐盟和北約領導人召開集體視頻會議，討論俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境大規模集結的問題。

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白宮在一份聲明中說，定於華盛頓下午3點進行的安全視頻通話是“我們與跨大西洋盟國和合作夥伴密切磋商和協調以應對俄羅斯在烏克蘭邊界的軍事集結的一部分”。

據了解，參加視頻會議的有歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、法國總統馬克龍、英國首相約翰遜和德國總理朔爾茨。此外，意大利總理德拉吉、北約秘書長斯托爾滕貝格和波蘭總統杜達也將參加視頻會議。會議將在白宮戰情室舉行，不對媒體開放。

美國有線電視新聞網（CNN）周一稍早前報導指，據多位美國和國防官員稱，拜登政府正處於確定其要派往東歐的具體軍事單位，並下達軍事命令的最後階段，以努力威懾在與烏克蘭邊境集結了數萬名軍隊的俄羅斯。

報導指，烏克蘭國防部的最新情報評估發現，俄羅斯目前已在該地區部署了超過12.7萬名軍隊，而美國官員則表示，俄羅斯隨時都有可能發動入侵。美國官員仍然不知道俄羅斯總統普京重兵壓境烏克蘭的打算，或者他是否已經決定入侵烏克蘭。但一些看過情報的官員說，有證據表明俄羅斯正計畫試圖攻佔基輔並推翻政府，正如CNN之前所報道的那樣。