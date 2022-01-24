拜登考慮向北約東翼盟國增派數千美軍 若情況惡化增援美軍可增加十倍

由於對俄羅斯或進一步入侵烏克蘭的擔憂加劇，《紐約時報》1月23日援引美國官員的話稱，拜登總統正在考慮向波羅的海國家和東歐部署數千名美國士兵以及軍艦和戰機。此前，美國國務院已下令其外交官家屬離開基輔，“因為俄羅斯軍事行動的持續威脅”，美國還建議其公民不要前往烏克蘭。

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報導指，此舉將標誌着拜登政府在處理俄烏邊境緊張局勢問題上的重大轉折。由於擔心激怒俄羅斯會致其進一步入侵烏克蘭，拜登政府一直採取克制的方式應對該問題。但是隨着俄羅斯總統普京加大其對烏克蘭的威脅行動，美國與俄羅斯官員之間的會談也未能阻止他，拜登政府正在放棄其不挑釁策略。

拜登政府官員稱，1月22日在總統度假地馬里蘭州戴維營（Camp David）舉行的會議上，五角大樓高級官員向拜登提出多個方案，這些方案將把美國的軍事資產轉移到距離俄烏對峙邊境更近的地方，包括向東歐國家派遣1000至5000名軍人，如果局勢惡化，增兵數量或將提高10倍。拜登預計最早將在本周就相關方案做出決定。

拜登政府官員指出，隨着俄羅斯加大對烏克蘭的威脅，包括在俄烏邊境集結超過10萬名士兵並部署武器，還在白俄羅斯駐紮俄羅斯軍隊，拜登正在權衡增兵事宜。1月22日，英國指責俄羅斯欲在基輔扶植親俄政權。波蘭國防部稱，目前大約4000名美國士兵和1000名北約士兵駐紮在波蘭，大約4000名北約士兵駐紮在波羅的海國家。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在周日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）“面向全國”節目的採訪中說：“即使我們在從事外交工作，我們也非常注重建立防禦，建立威懾力。”他表示，“如果俄羅斯再次實施侵略行為，北約本身將繼續以重要方式得到加強。所有這些（選項）都擺在桌上。”

報導指，在一段時間以來對向烏克蘭提供多少軍事支持的問題持保留態度後，拜登官員最近警告說，如果普京決定攻擊烏克蘭，美國可能會支持烏克蘭相應的抵抗力量。拜登政府官員亦指，向北約東翼，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛增派數千名美國軍隊，正是普京口中想要避免的情況，因為他看到西方軍事聯盟越來越接近俄羅斯自己的邊界。

拜登上周的新聞發布會上說，他曾告誡普京，俄羅斯對烏克蘭的入侵將促使華盛頓向該地區派遣更多部隊。拜登說：“如果他真的採取行動，我們實際上將增加在波蘭、羅馬尼亞等地的部隊存在。他們是北約的一部分。”

曾在美國國防部負責歐洲和北約政策的前高級官員湯森（Jim Townsend）說，拜登政府的提議仍然不夠：“要阻止普京，這可能太少太晚了。如果俄羅斯人在幾周後真的入侵烏克蘭，這5000人應該只是美國和盟國部隊強化存在的一個首付。西歐應該再次成為一個武裝陣營。”

在周六戴維營的會議上，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）通過視頻參加了與拜登和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）等人的會議。美國政府官員們說，如果拜登批准向北約東翼國家強化部署，一些部隊將來自美國，而其他部隊將從歐洲其他地區轉移到聯盟中更脆弱的國家。

美國官員沒有詳細描述正在審查的地面部隊增援情況，但現任和前任指揮官表示，這些部隊應包括更多的防空、工程、後勤和炮兵部隊。除部隊外，拜登先生還可能批准向該地區增派戰機。報導指，拜登政府對俄羅斯可能在邊境部署戰術核武器的任何跡象特別感興趣，俄羅斯官員曾表示此舉可能是一種選擇。

據了解，在烏克蘭現有150多名美國軍事顧問，他們是多年來在該國西部遠離前線的利沃夫附近的訓練場上工作的培訓人員。目前的小組包括美軍特種作戰部隊。美國官員介紹指，大約十幾個盟國的軍事顧問也在烏克蘭。包括英國、加拿大、立陶宛和波蘭在內的幾個北約國家定期向該國派遣軍事顧問。

在俄羅斯全面入侵的情況下，美國打算將其軍事顧問人員迅速調離該國。但一位美國官員說，一些美國人有可能留下來為首都基輔的烏克蘭官員提供建議，或提供前線支持。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）周日表示，烏克蘭已從美國收到第二批武器，作為總額為2億美元額外國防援助的一部分。雷茲尼科夫在推特上寫道：“基輔的第二架飛機！超過 80 噸武器從我們的美國朋友那裡加強了烏克蘭的防禦能力！這還不是結束。”周六，從華盛頓去年 12 月批準的包裹中運出的近90噸安全援助（包括致命武器和彈藥）抵達烏克蘭首都。

作為美國行動的一部分，《華盛頓郵報》援引美國官員的話說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，拜登政府威脅要對俄羅斯在人工智能、超計算和民用航空航天領域的出口實施新的限制。美國官員表示，他們正在與歐洲和亞洲盟友合作，制定旨在阻止重要零部件流入俄羅斯工業的制裁版本等措施。