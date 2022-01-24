歐盟宣布向基輔提供12億歐元緊急財政援助計畫，再追加1.2億歐元對烏今年贈款

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1月24日在布魯塞爾召開記者會宣布，歐盟決定向烏克蘭政府提供一個由緊急貸款和贈款組成的新的財政援助方案。該方案包括，一個新的12億歐元的對烏緊急宏觀財政援助一攬子計畫，幫助烏克蘭解決當下其因潛在衝突而產生的融資需求。歐盟委員會今年還將把對烏克蘭的雙邊援助贈款幾乎增加一倍，將再撥款1.2億歐元。此外，歐盟承諾在未來動用60億歐元的投資資金，幫助烏克蘭實現長期的現代化。

廣告 繼續瀏覽後續

馮德萊恩在周一的記者會上表示：“上周五，我與（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行了交談，評估俄羅斯的侵略行動在烏克蘭造成的局勢。我們討論了歐盟如何在近期和中期內繼續支持烏克蘭。一如既往，歐盟在這些困難的情況下與烏克蘭站在一起。我們的決心是堅定的。歐盟已經向烏克蘭提供了大量的援助，既支持該國的經濟復原和現代化，也特別支持其抗擊新冠疫情。自2014年以來，歐盟和歐洲金融機構已向該國分配了超過170億歐元的贈款和貸款。”

馮德萊恩說：“今天，我宣布向該國提供一個由緊急貸款和贈款組成的新的財政援助方案。首先，歐盟委員會提出了一個新的12億歐元的緊急宏觀財政援助一攬子計畫（MFA）。這個一攬子計畫將幫助烏克蘭現在解決其因衝突而產生的融資需求。我們指望歐洲理事會和歐洲議會儘快通過這一緊急宏觀財政援助計畫。”

馮德萊恩說：“然後，我們將着手迅速支付第一批6億歐元的資金。此外，我們將很快開始制定第二個較長期的宏觀財政援助一攬子計畫，以支持烏克蘭的現代化努力。第二，歐盟委員會今年將把對烏克蘭的雙邊援助贈款幾乎增加一倍。將再撥出1.2億歐元。這種支持將加強烏克蘭的國家建設和復原力的努力。”

馮德萊恩表示：“除此之外，我們將繼續投資於烏克蘭的未來，這要歸功於我們的國家投資計畫。該計畫旨在利用超過60億歐元的投資。讓我再一次明確指出。烏克蘭是一個自由和主權的國家。它做出了自己的選擇。歐盟將繼續站在烏克蘭身邊。”

澤連斯基隨後通過推特表示：“衷心感謝馮德萊恩主席，感謝歐盟及時決定向烏克蘭提供12億歐元的宏觀財政援助。強大的烏克蘭是歐洲安全的關鍵。歐盟再次表明其對烏克蘭的堅定支持。”

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上寫道：“感謝歐盟和博雷利高級代表決定向烏克蘭提供12億歐元的宏觀金融支持。對我們共同的金融穩定進行了及時的投資。烏克蘭和歐盟共同努力，應對俄羅斯升級帶來的經濟挑戰#團結一致的力量。”

此外，澤連斯基周一在參加烏克蘭對外情報日會議時向政府官員強調：“今天，我們國家面臨著極其危險的威脅，包括對主權、領土完整和統一的威脅。在這個關鍵時期，有效的情報工作發揮着極其重要的作用。”他指出，“關於敵人在所有領域的計畫和行動的信息是在困難情況下做出及時和正確決定的可靠保證。”