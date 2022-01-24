歐盟：“勢力範圍”的概念在21世紀無立足之地

1月24日，歐盟外長會議在比利時布魯塞爾舉行。會後，歐洲理事會就歐洲安全局勢通過聲明表示，“勢力範圍的概念在21世紀無立足之地。”

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聲明稱：“歐洲理事會批准了關於歐洲安全局勢的結論，宣稱歐洲安全是不可分割的，對歐洲安全秩序的任何挑戰都會影響到歐盟及其成員國的安全。在結論中，歐洲理事會譴責俄羅斯對烏克蘭的持續侵略行動和威脅，它呼籲俄羅斯緩和局勢，遵守國際法，並通過既定國際機制建設性地參與對話。正如歐盟國家元首和政府首腦在2021年12月的歐洲理事會會議上所說，俄羅斯對烏克蘭的任何進一步軍事侵略都將產生巨大的後果和嚴重的代價。”

聲明稱：“歐盟確認，堅定不移地支持烏克蘭和其他東部鄰國夥伴在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整，並呼籲俄羅斯重新建設性地參與現有的國際框架，以可持續地和平解決衝突。歐洲理事會重申歐盟的統一做法以及與美國、北約、烏克蘭和其他夥伴國家正在進行的有力合作和協調。歐洲理事會重申，必須進一步加強歐盟及其親密夥伴的復原力和應對能力，包括在打擊網絡和混合攻擊、外國信息操縱和干擾，包括虛假信息方面。”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）星期一通過推特強調：“歐洲安全是不可分割的。‘勢力範圍’的概念在21世紀無立足之地。對歐洲安全秩序的任何挑戰都會影響歐盟和成員國的安全。今天，我們與部長們一起鞏固了我們的立場。”

此外，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）到訪布魯塞爾分別與歐委會副主席塞夫科維奇(Maros Sefcovic)和北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）舉行了會談。此後，英國和歐盟發表了聯合聲明。聲明強調：“他們重申，在我們對自由和民主的共同信念以及對全球共同挑戰的合作的基礎上，他們共同希望建立一個積極的歐盟-英國關係。”據悉，特拉斯還與斯托爾滕貝格探討了向烏克蘭提供防禦性武器支持等問題。