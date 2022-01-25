約翰遜：若俄羅斯入侵烏克蘭，英國將派軍隊保護歐洲盟國

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月25日就俄烏邊界緊張局勢向英國議會的議員們表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，英國軍隊將被派去幫助保護東歐的北約盟國。

廣告 繼續瀏覽後續

約翰遜周二在英國議會下議院抨擊克里姆林宮威脅要使用“野蠻的力量來嚇唬有理智的人，讓他們向完全不可接受的要求讓步”。為應對俄羅斯軍隊在與烏克蘭邊界的大規模集結和與白俄軍隊進行的聯合演習，美國國防部已下令多達8500名美軍待命，以便需要時迅速將部隊部署至歐洲警戒。

約翰遜在他發表的聲明中說：“如果俄羅斯入侵烏克蘭，我們將尋求為北約的任何新部署作出貢獻，以保護我們在歐洲的盟友。”他補充說：“大國和強國利用蠻力的威脅來嚇唬合理的人，讓他們向完全不可接受的要求讓步，這並不新鮮。”

約翰遜稱，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭將是“悲慘和徒勞的”。他在談到俄總統普京時說：“我們也不能讓他相信，他將能夠奪取烏克蘭的某個小片領土。”

不過，約翰遜指出，英軍直接向烏克蘭派兵並不是“一個可能的前景”，因為烏克蘭不是北約成員。他認為，英軍繼續幫助烏克蘭軍隊訓練和向烏方提供防禦性武器是更好的選擇。

約翰遜還警告俄羅斯對依賴國的“天然氣訛詐”。他向英國議會議員們表示：“在這個天然氣價格高漲的時代，我們正碰上這個現實。”

英國和其他北約國家強調，與俄羅斯的外交討論仍然是優先事項。正如約翰遜所說，以說服莫斯科“避免啟動一場可怕戰爭的陷阱”。約翰遜指出，在愛沙尼亞現部署有850名英國軍隊，並稱現在應該向東歐盟國增派英軍的論點“非常好”。

議員們被告知，英國政府現在正在考慮幫助加強 “北約的東南翼”。約翰遜點名匈牙利說，“有關於我們可能在那裡做什麼的問題”，並補充說“每個人都可以看到有必要加強北約的東翼。”英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）同樣在周二表示，英軍不太可能被部署到烏克蘭的戰鬥崗位上。

此外，一架載有軍事裝備和彈藥的美國飛機周二降落在烏克蘭首都基輔，這是拜登政府向烏方提供的價值2億美元的額外安全援助的第三批貨物，目的是在烏克蘭準備應對俄羅斯可能的軍事進攻前強化烏軍的防禦能力。據美國官員說，數百枚“標槍”反坦克導彈已隨機從美國運抵烏克蘭。有在機場等待的記者觀察到，美軍這批援助包括近300枚“標槍”反坦克導彈和SMAW-D火箭筒。