俄外長：西方企圖用制裁等手段懲罰俄中 兩國關係比傳統軍事政治聯盟更高級

據塔斯社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）1月26日在國家杜馬發表講話時表示，如果西方國家不能對莫斯科提出的安全保障倡議作出建設性回應，俄羅斯將採取必要措施。他在發言中還指責美國等西方國家企圖用制裁等手段“懲罰”俄羅斯與中國。拉夫羅夫在談到俄中關係時指出，俄中戰略協作夥伴關係“甚至達到了比傳統的政治-軍事聯盟更高級的水平。”

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據俄羅斯衛星通訊社26日消息，拉夫羅夫星期三對俄羅斯杜馬議員發表講話時表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在1月21日的會談中保證，將在本周末之前做出書面回應。拉夫羅夫表示，就目前情況而言，美國和西方正試圖阻止“客觀歷史進程”，以確保自己的片面安全，而不考慮其他國家的利益。拉夫羅夫警告稱，如果美國及其盟友無視俄羅斯的安全保障提議，莫斯科不會坐視不管，將採取一切必要的應對措施。

據塔斯社報導，拉夫羅夫當天就烏克蘭問題表示，現在，西方“真的想要一些真正的挑釁”。他說：“我們可以看到，我們的西方同事正毫不誇張地處於一種軍事狂熱之中。這就是他們談論的全部內容；（如果你們進攻）我們將懲罰你們，我們將懲罰你們，我們將拯救烏克蘭。”

拉夫羅夫指控，西方外交官從基輔的撤離只是增加了“歇斯底里的情緒”，而烏克蘭政治家已經在呼籲平靜。拉夫羅夫指控說：“而西方不希望他們平靜下來，也不想平靜下來，這就是問題所在”。他宣稱，西方國家以其“超現實的行為”，試圖使基輔“在頓巴斯突然採取武力行動”或以其他方式埋葬《明斯克協議》。他稱，然而，俄羅斯繼續堅持（協議），除此之外沒有其他選擇。

拉夫羅夫強調，莫斯科現在已經準備好應對任何情況，“我們已經準備好應對任何發展。我們從來沒有攻擊過任何人，（別人）總是攻擊我們，而那些這樣做的人總是得到他們應得的。”

就俄方從美國和北約尋求的安全保證問題，拉夫羅夫稱：“如果沒有建設性的回應，西方繼續其侵略路線，莫斯科，正如聯邦總統（普京）不止一次表示，將採取必要的報復性措施。在任何情況下，每個人都必須假定，俄羅斯及其公民的安全是一個絕對的優先事項，而且在任何情況下都將得到可靠的保證。”

拉夫羅夫表示，俄羅斯同時期望美國在本周對其提案作出承諾的書面答覆。拉夫羅夫說：“我們有理由相信，這一次（他們）不會讓我們失望，他們會遵守諾言。如果華盛頓提出要求，莫斯科不會公布文本，但會公開其實質和內容。”拉夫羅夫在發言中還宣稱北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）“已脫離現實”：“你知道，我已經很久沒有考慮他的說法了，在我看來，他已經脫離了現實。”

據俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫指控，美國等西方國家企圖用制裁等手段“懲罰”俄羅斯與中國。拉夫羅夫在俄國家杜馬發言時稱：“對那些持不同觀點、採取獨立政策的國家，尤其是我國和中國，他們企圖用諸如制裁、操縱媒體言論抹黑、情報部門挑釁之類的工具來進行所謂懲罰。”

拉夫羅夫強調，“以美國為首的西化派”企圖反對客觀的歷史進程，為自己謀取片面的優勢，“不是真正考慮他人的利益，實際上根本不是”。拉夫羅夫稱：“華盛頓及其盟友一直在將自己的國際生活願景強加給國際社會，稱所有這一切都需要建立和尊重基於規則的秩序。在這一理念的框架下，西方超越本分行事在各個領域制定規則的權利，完全無視聯合國所體現的真正的、普世的多邊主義原則，從而破壞了國際法和以聯合國為中心的國際關係架構。”

就俄中關係，拉夫羅夫稱讚說：“俄中戰略夥伴關係是21世紀國家間關係應如何發展的一個良好範例。在某些方面，它甚至達到了比傳統的政治-軍事聯盟更高級的水平。”俄羅斯衛星通訊社25日報導，俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）周二在記者會上稱，“中國夥伴充分且恰當地理解俄羅斯在與美國安全保障談判中所持的立場”。

據俄羅斯衛星通訊社消息，傑尼索夫表示：“不僅與北約，而且是首先與美國進行的安全保障談判剛剛開始。這無論如何、無論怎樣都不會涉及中國，但這是國際生活中的大事件，我們的中國朋友正在密切關注談判的進展情況。”傑尼索夫稱，俄羅斯和中國外交部之間定期舉行磋商，俄方始終使中方夥伴對事態情況保持了解。

傑尼索夫稱：“至於中國對這些事件的態度，我能說的只有一點，我們的中國夥伴充分且恰當地理解俄羅斯的立場。”在回答有關莫斯科和北京間建立軍事聯盟前景的問題時，傑尼索夫稱：“我認為，儘管俄中關係水平很高，但沒有任何形成結盟的跡象。”據他介紹，聯合針對任何一個國家的小聯盟，例如美英澳成立三邊安全夥伴關係（AUKUS），這是“死路一條”。

傑尼索夫1月25日在新聞發布會上強調，俄中在所有領域的合作依然是遏制全球局勢緊張和保持國際局勢穩定的因素。他還向塔斯社表示，美國和其他西方國家可能實施的金融部門懲罰可能會加速俄羅斯和中國在貿易結算中向國內貨幣過渡，但預計不會完全轉變結算所用的貨幣。