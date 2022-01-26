德國宣布向烏克蘭提供5千頂頭盔 基輔市長：絕對是個笑話！

德國國防部長蘭布萊希特（Christine lambrecht）1月26日宣布將向烏克蘭運送5000頂防彈頭盔，但重申不會向基輔方面運送任何武器。在柏林作出這一姿態之前，德國國內外輿論對德政府拒絕向烏克蘭出口防禦性武器，以及德方阻止愛沙尼亞援助烏克蘭德制武器進行了猛烈抨擊。此前，德政府曾拒絕向烏方出口頭盔或防彈衣等保護性軍事裝備。

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德國國防部長蘭布萊希特周三表示：“我們將向烏克蘭提供5000頂頭盔，這些需要的裝備。”蘭布雷希特在柏林告訴記者說：“我收到了烏克蘭大使館的一封信，要求提供軍事裝備支持，準確地說，是頭盔。”她補充說，“我們將向烏克蘭提供5000頂頭盔，作為一個明確的信號。我們在你們（烏克蘭）身邊。”

雖然美英等國已經開始向烏克蘭運送更多的武器，但德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）已經排除了運送“致命性武器”的可能性，儘管基輔在俄羅斯邊境的軍事集結下一再提出要求。蘭布萊希特說。“這是裝備，而不是武器，但它有幫助。這正是我們將在這場衝突中繼續努力的方式。我們正在努力為歐洲中部的這場衝突達成一個和平解決方案。”

德國國防部發言人未對這些頭盔是否會被捐贈給烏克蘭，或者烏方是否需要購買這些頭盔的問題加以置評。德國的姿態很難滿足烏克蘭的期望，烏克蘭曾希望德國提供的防禦性武器能夠幫助其軍隊抵禦俄羅斯的潛在入侵。莫斯科已經在烏克蘭邊境集結了超過10萬名軍隊，讓人擔心入侵可能即將發生。

烏克蘭首都基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）稱，德國向烏方交付5000頂頭盔“絕對是個笑話”。曾在德國居住多年的克里琴科向德國《圖片報》表示：“國防部顯然沒有意識到，我們面對的是裝備精良的俄羅斯軍隊，他們隨時都可以開始對烏克蘭的再次入侵。”克里琴科問道：“德國下一步將派出什麼樣的支持，枕頭？”

克里琴科早前向《圖片報》表示，“德國背叛了朋友。”克里琴科寫道，“烏克蘭對德國聯邦政府仍堅持‘北溪2號’項目感到非常失望。德國不想提供武器，還阻止愛沙尼亞等國向我們提供武器。”他認為，在烏克蘭受到俄羅斯軍隊威脅時，德國此舉“既沒有提供幫助，又是對朋友的背叛”。

德國政府一再表示，不會向烏克蘭出口武器，因為該國長期以來的政策是不向危機地區供應武器。朔爾茨周二向媒體重申：“就德國而言。近年來，德國政府多次決定不提供致命武器。當然，這是有原因的，這些原因是基於近幾年和幾十年的所有發展。”不過，他強調， 烏克蘭知道其可以在經濟問題上“依靠德國”。