法德首腦呼籲政治解決烏克蘭危機 馬克龍：俄若入侵將付出高昂代價

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）1月25日在柏林與來訪的法國總統馬克龍舉行會談。這是自朔爾茨擔任德國總理以來，馬克龍首次訪問德國。兩國領導人就攜手共建一個強大的歐洲達成一致。雙方表示，德國和法國致力於建立一個公正的國際秩序。在俄羅斯和烏克蘭之間的衝突中，朔爾茨呼籲“採取明確的步驟來緩和局勢”。馬克龍警告莫斯科：“如果有（來自俄羅斯的）侵略，那麼就會有回應，那麼代價就會很高昂。”

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法國總統府的聲明稱，“共和國總統和總理討論了法國在今年上半年擔任歐盟輪值主席國的問題。在這方面，他們討論了國家元首和政府首腦一級的主要最後期限，未來幾個月的主要立法優先事項：氣候、數字、社會、國防，以及法治問題。他們還討論了目前德國擔任七國集團輪值主席國的情況，以及主要的國際和安全問題。”德國總理府的聲明稱，就德法分別擔任七國集團和歐盟輪值主席國的這一時機，朔爾茨向馬克龍表示：“如果我們能將這兩項任務結合起來，共同推進我們的主題，那就太好了。”

朔爾茨隨後談到了德法兩國共同關心的重要問題，包括一個強大的主權歐洲和一個公正的國際秩序，也包括對氣候保護和經濟復蘇的承諾。在外交政策方面，其目的是實現更強大的行動能力。此外，朔爾茨說，這也是一個與新冠疫情大流行作鬥爭和加強全球衛生的問題。他肯定地說：“德國和法國將在這些問題上攜手合作，我們將利用我們的兩個輪值主席國來這樣做。”

朔爾茨表示，關於法治和民主的共同想法是歐洲的一個統一因素。考慮到目前“烏克蘭-俄羅斯邊境非常困難的局勢”，也需要採取聯合行動。他說：“大量俄羅斯軍隊駐紮在那裡，這使得我們有必要盡一切可能來緩和局勢”。朔爾茨明確表示，希望俄羅斯在這個方向上採取“明確的步驟”。

法德領導人一致認為，俄羅斯對烏克蘭的進一步軍事侵略會帶來嚴重後果。朔爾茨對不同形式的合作表示歡迎，例如在歐盟、北約和歐安組織的框架內以及在“諾曼底”模式下的合作。朔爾茨總結說：“大家正在談論，這很好。”

在會談後的法德領導人聯合記者會上，有記者提問“我們聽說你們在呼籲緩和緊張局勢。當下，俄羅斯已經開始在烏克蘭邊境和克里米亞進行軍事演習。在你們看來，威脅程度是什麼？你們認為俄羅斯軍隊能在未來幾小時，未來幾分鐘，未來幾天內進入該地區嗎？如果是這樣的話，那麼我們就不明白法國、德國和歐盟準備作出什麼回應。美國正派出8500名士兵待命。德國是否也準備進行干預？法國是否也準備在北約的框架內進行軍事干預？”

朔爾茨回答說：“非常感謝你的提問! 也許是對我們正在做的事情的一個簡短提醒。我們已經明確表示，挑戰烏克蘭領土完整的軍事侵略將帶來後果和非常高的代價。我們與我們在北約和歐盟的盟友在這一點上達成一致。我們彼此如此明確地制定了這一事實，也是現在能夠同時以其他方式進行鬥爭以實現局勢緩和的條件之一。”

朔爾茨補充說：“這就是為什麼我們一直非常支持美國和俄羅斯之間現在在日內瓦舉行的直接會談。這就是為什麼我們一直非常支持北約-俄羅斯的形式回來，在那裡再次會面和交談。這在很長一段時間內是不可能的。很好，現在又發生了這種情況。”

朔爾茨說：“這就是為什麼我們也支持歐安組織的努力，以達到一個可以進行會談的局面。歐安組織是一個從緩和政策和冷戰的經驗中產生的機構。這包括歐洲各國的主權和領土完整不應受到威脅的確定性。我們希望每個人都能高興地回到這些原則中來。這就是為什麼它是一種良好的討論形式。

朔爾茨說：“我們都已經提到了‘諾曼底’格式。這是我們國家可以做出的非常特殊的貢獻。首先，我們必須認真對待局勢，因為它很嚴重，正如你的問題所表明的那樣；其次，我們必須清楚地說明如果發生軍事侵略會發生什麼，它將會發生；第三，我們還必須盡一切可能通過會談和談判來擺脫這種局面。這一事實正在發生，而且是在與美國和我們的盟友密切協調的情況下發生的，這確實是一個困難情況下的良好發展。”

馬克龍表示：“鑒於這種情況和當前的事件，我們必須保持警覺。你已經向我描述了這種情況。我們一起非常警覺。正如總理已經說過的，我們正在實時關注局勢和發展，並準備作出適當的反應。”馬克龍續指：“我想強調四點。首先是歐洲人及其盟友的團結。面對這種情況，我們團結一致，相互協調，密切配合，作為歐盟的成員國，同時也作為北約聯盟內的盟友。”

馬克龍補充說：“第二是我們對烏克蘭的聲援。德國和法國正在表示聲援，而歐盟委員會最近幾天有機會重申對烏克蘭的承諾。當然，我們也保持警惕，在網絡安全領域支持烏克蘭；因為最近幾天，那裡發生了幾起網絡攻擊。也就是說，在這種安全局勢下，我們聲援烏克蘭並充分接觸。”

馬克龍說：“第三點，聯邦總理已經強調了這一點，是我們永遠不會放棄與俄羅斯的對話；一個苛刻的對話。你知道，法國一直在懇求進行這種對話。這是一個以多種形式進行的對話。美國和俄羅斯之間的對話是有組織的，也是重要的。這種對話正在繼續，這是好事。有一個對話，很快也會導致會議，這導致了俄羅斯和北約之間以我們知道的形式進行首次交流。然後是在歐安組織框架內的對話。”

馬克龍說：“聯邦總理再次強調了這種形式的重要性。我想在這裡再次強調一下。這種形式是30年前在我們創建歐洲共同安全空間的意願框架內產生的。這是我們歐洲人所接受的價值觀和原則的結果，但俄羅斯也已經接受了。在這些我們共同接受並得到保障的原則中，包括每個國家的主權，這也包括烏克蘭。這意味着在歐安組織框架內的對話必須繼續下去。”

馬克龍說：“然後還有關於《明斯克協議》的‘諾曼底’模式框架內的對話，以及歐盟和俄羅斯之間的對話。這些渠道中的每一個都必須被使用，並被充分使用，以使俄羅斯回到一個緩和的過程中，獲得保證，並確保我們建立這個安全和穩定的新秩序，正如我所說的，無論烏克蘭問題如何，你在我們歐洲的邊界上都有安全的保證和承諾。”

馬克龍說：“第四點是：當然，與此同時，我們正在準備在發生侵略時作出聯合反應。正如已經說過的那樣：如果有侵略，那麼就會有回應，那麼代價就會很高昂。”

在會上，還有記者向朔爾茨提問，“貴國政府拒絕向烏克蘭提供武器的做法在最近幾天引起了激烈的批評。烏克蘭領導人說德國背叛了他們。波蘭的一位部長說，鑒於這一決定，他感到失望和擔憂。拉脫維亞政府也認為這是個錯誤。你對此有什麼反應，你能對烏克蘭人說什麼？”

朔爾茨說：“就德國而言。近年來，德國政府多次決定不提供致命武器。當然，這是有原因的，這些原因是基於近幾年和幾十年的所有發展。然而，我們已經做了大量的工作，積極支持烏克蘭的經濟發展和民主發展，也利用我們所擁有的財政可能性，在我們的國際責任框架內。我們將繼續這樣做。例如，我們對確保烏克蘭繼續成為天然氣過境國感到特別有責任。上一次，我們甚至委託我們自己的代表支持延長供應合同，這樣，儘管我們沒有直接參與，但這將發生，不會在政治的來回和責任方之間取得成功。”

朔爾茨說：“但你可以從中看到我們的承諾是怎樣的。當涉及到氫氣時，當涉及到可再生能源時，烏克蘭的經濟前景也是如此，因為那裡有很多機會。這就是為什麼烏克蘭知道， 他可以依靠德國。我認為這也在很大程度上影響了政策。”