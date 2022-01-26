美英表示不排除直接制裁普京 俄總統發言人：將是政治上破壞性之舉

美國總統拜登1月25日在受訪時表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，他將考慮對俄羅斯總統普京實施個人制裁。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）26日在受訪時亦指，英方也不排除在這一情況下直接制裁普京的可能。俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當天回應稱，因為俄羅斯高級官員被禁止在國外持有資產，對普京個人實施制裁不會對他造成傷害，反而會“造成政治上的破壞性”。

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拜登周二向媒體強調，如果俄羅斯對烏克蘭發動進一步入侵，“將會有嚴重的後果，包括重大的經濟制裁，以及我感到有義務加強我們的存在，北約在東部前線的存在。波蘭、羅馬尼亞，等等。”他指出，“如果普京進入併入侵（烏克蘭），就像他可以做的那樣，入侵整個國家，或者也比這少得多；對俄羅斯來說將有巨大的後果，不僅是經濟後果和政治後果，而且將在全世界產生巨大的後果。”

拜登說，這將是“自第二次世界大戰以來最大的一次入侵”，並將“改變世界”。他表示，將考慮把對普京的直接制裁加入正在起草的一系列應對措施中。拜登在華盛頓被記者問及針對普京實施制裁的問題時說：“是的，我會看到這種情況（發生）”。

美國一般不直接對外國領導人實施制裁。2017年，時任美國總統特朗普對委內瑞拉的馬杜羅實施了制裁，2019年對伊朗最高領導人哈梅尼實施了制裁。倫敦方面，英國外交大臣特拉斯周三在接受天空電視台採訪時，被問及是否會考慮對普京實施制裁，她對此則給予了肯定的答覆。

特拉斯說；“我們不排除任何可能性”。她補充說：“我們將提出新的立法，使我們的制裁製度更加嚴厲，以便我們能夠針對俄羅斯的更多公司和個人。這些制裁將針對個人，它們將針對金融機構”。英國首相約翰遜周二在對議會下院議員的講話中稱，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，英方將與西方盟國對俄採取“嚴厲的一攬子制裁”計畫。

約翰遜強調：“絕對重要的是……西方現在團結起來，因為我們現在的團結將更有效地阻止任何俄羅斯的侵略。”他補充說，英國正在與美國討論禁止俄羅斯進入SWIFT全球支付系統的可能性。目前，幾乎全球所有的金融機構都接入SWIFT的平台，通過該平台可以實現與其他國家銀行的金融交易。

就拜登所提出的直接制裁普京的可能性，俄總統發言人佩斯科夫星期三向媒體表示，這些威脅毫無價值，因為俄羅斯高級官員被禁止在國外持有資產。佩斯科夫說，對普京的個別制裁將是“不痛不癢（但）具有政治破壞性的”。

克里姆林宮此前曾表示，美國任何針對普京的個人制裁都無異於跨越紅線，並警告此舉可能導致雙邊關係破裂。

據美國有線電視新聞網（CNN）24日報導，熟悉討論情況的多名美國官員向CNN表示，拜登政府過去數周來一直在與歐洲、中東、北非和亞洲的一些國家和能源公司定期討論在俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣短缺的情況下，加緊向歐洲供應液化天然氣的問題。