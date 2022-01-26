美高官：各種跡象表明，普京計畫在2月中旬前動武

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）1月26日表示，她認為俄羅斯總統普京仍然準備在2月中旬前對烏克蘭使用武力，儘管有來自西方國家的施壓運動來阻止他作出這一決定。

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舍曼周三在出席一個論壇時表示：“我不知道他（普京）是否已經作出最終決定，但我們肯定看到各種跡象表明，他將在現在和2月中旬之間的某個時候使用軍事力量。”

舍曼本月早些時候在維也納會見了她的俄羅斯同行，試圖警告莫斯科不要再次入侵烏克蘭。舍曼認為，普京的計畫可能受到北京冬季奧運會的影響，“我認為，如果普京選擇那個時刻入侵烏克蘭，可能習近平主席不會欣喜若狂，所以這可能會影響他的時機和想法。”

舍曼強調，美國正在“推動外交”，但也“為最壞的情況做準備”。她重申：“即使是一個俄羅斯士兵進一步入侵烏克蘭，也是一個非常嚴重的問題。”舍曼說，美國正在“為（應對）各種情況做準備”，從“全面入侵到混合攻擊、顛覆、破壞或脅迫”。

舍曼表示，俄羅斯對烏克蘭的任何入侵“都會對烏克蘭和歐洲產生巨大的影響，但也向整個世界發出了一個信息，即其他獨裁者可以如此肆無忌憚地行事，並超越主權和領土完整的長期國際原則以及一個國家選擇自己的聯盟的能力。”

據美國全國廣播公司（NBC）首席駐外記者恩格爾（Richard Engel）周三報導 ，一位西方情報官員透露稱，俄羅斯目前在烏克蘭周圍部署有60個營級戰術小組，大約有11.2-12萬軍隊，還有更多的軍隊即將到來，“可能會多得多”。一位西方情報官員告訴他說，預計俄羅斯將對烏克蘭進行更多的網絡攻擊，可能針對該國國家指揮和控制、電視/互聯網、電網等。

報導指，俄羅斯已經向俄烏邊界地區運送了其所缺乏的許多助力，包括醫療和後勤，以開展針對烏克蘭的潛在軍事行動做準備。該西方情報官員評估說，普京和他的核心圈子現在可能正在就烏克蘭問題的行動方案作出決定。

據透露相關消息的西方情報人員分析，“普京的目標是推翻澤倫斯基總統，使烏克蘭成為像白俄羅斯一樣的附屬國，如果有限的軍事/秘密行動能夠實現這一目標，對普京來說就更好了，否則就是更廣泛的行動。”