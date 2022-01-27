歐盟呼籲朝鮮停止任何破壞區域穩定的行動

歐洲聯盟對外事務部星期四表示，朝鮮近期多次發射飛彈，威脅國際及區域和平，呼籲停止任何破壞區域穩定的行動，另將持續嚴格執行對朝鮮制裁。

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中央社報道，韓國軍方表示，朝鮮今晨朝東部海域發射2枚短程彈道飛彈，是本月第6度試射。西方除研判朝鮮的目的是要施壓美國政府外，也察覺朝鮮連續發射多枚飛彈的能力增強。

歐盟對外事務部星期四表示，朝鮮近期多次發射飛彈，威脅國際和區域和平與安全，呼籲朝鮮遵守聯合國安理會相關決議規定的義務，停止破壞穩定的行動。

此外，歐盟支持任何有意義的外交行動，推進朝鮮放棄大規模殺傷性武器、飛彈和發展核武的計畫。

歐盟長期以來要求朝鮮必須以完整、可查核的方式放棄發展核武。2017年朝鮮進行核子試驗後，歐盟隨即祭出包括石油禁運、禁止歐盟企業投資朝鮮等制裁。近期朝鮮則暗示，可能恢複核子和長程彈道飛彈測試，並指朝鮮準備與美國“長期對抗”。

在朝鮮展示挑釁姿態後，歐盟對外事務部明確表示，在朝鮮遵守聯合國決議之前，將繼續嚴格執行對朝鮮的制裁。

另據韓聯社報道，韓國外交部27日表示，韓國韓半島和平交涉本部長魯圭悳和美國國務院對朝政策特別代表星·金當天通電話，就近期朝鮮接連射彈深表憂慮，並商定基於防止局勢進一步惡化的共識和韓美緊密合作，繼續與有關國家保持合作力促朝鮮回歸對話。