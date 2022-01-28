拉脫維亞防長：德國與俄中“不道德和虛偽”的關係使歐洲分裂

拉脫維亞國防部長帕布里克斯（Artis Pabriks）在英國《金融時報》1月28日刊登的專訪中表示，德國與俄羅斯和中國的“不道德和虛偽的”關係使西歐和東歐國家之間出現了裂痕。

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帕布里克斯告訴《金融時報》稱，西歐國家就安全問題的“一廂情願”在其對俄羅斯在與烏克蘭邊境大規模集結超過10萬軍隊的反應中顯而易見。報導指，帕布里克斯在措辭強硬的發言中暴露了北約內部在如何處理俄羅斯問題上的緊張關係。

帕布里克斯說，柏林“不道德地不能”允許將曾經駐紮在德國的榴彈炮從愛沙尼亞運到烏克蘭，以幫助基輔防禦可能的入侵。

帕布里克斯補充說，因為立陶宛與中國就涉台問題發生爭執，德國公司還威脅要退出立陶宛，然而德國在尋求懲罰波蘭違反法治時則援引了“價值觀”的重要性。

帕布里克斯在採訪中問道：“當涉及到立陶宛、俄羅斯、中國時，你自己是如何行事的？”他補充說：“這是不道德和虛偽的。它在歐洲的西部和東部之間推動了一條分界線。”帕布里克斯表示：“德國人已經忘記了美國人在冷戰中給予了他們安全。但他們應該（記住）。這是他們的道德責任。”

報導指，北約正面臨著壓力，不僅要應對俄羅斯在烏克蘭問題上的劍拔弩張，而且要應對其要求倒退北約在東歐的擴張並改變歐洲大陸的安全布局。中東歐國家對德國政府拒絕向烏克蘭運送“致命性武器”，以及愛沙尼亞在向烏克蘭運送榴彈炮問題上面臨的長期拖延感到失望。

德國政府對此有發言權，因為這些武器最初是部署在東德，然後首先轉移到芬蘭，然後後來才被送入愛沙尼亞。帕布里克斯說：“如果一個人走在暗巷裡，有人被毆打，而我卻說‘一旦你被毆打，我就叫救護車’，這是不恰當的。”他認為，俄羅斯將尋求利用德國人在烏克蘭問題上的沉默來採取行動。

帕布里克斯警告說：“他們將試圖利用這一點。”愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛在2004年成為唯一加入歐盟和北約聯盟的前蘇聯國家。但這波羅的海三國抱怨指，莫斯科在2008年入侵格魯吉亞和2014年吞併克里米亞後的危險性被忽視了。

帕布里克斯分析稱，這部分是因為西歐離俄羅斯更遠。帕布里克斯補充說：“他們多年來一直生活在和平之中。他們考慮的是天然氣、出口和合作。對於我們這些邊境國家來說，這是不一樣的。對我們來說，這是生存問題。我們的過去並沒有給人太多的機會，只是信任（俄羅斯）。這對我們來說就是死亡。”

帕布里克斯強調：“如果沒有德國的主導作用，歐洲安全就無法實現。此時此刻，當我們看到他們在歐洲防務和北約方面的行動，德國聯邦國防軍的戰備情況，對使用軍事力量的猶豫不決，這對當前的時代來說是荒謬的。”

德國總理府和外交部都拒絕對帕布里克斯的上述言論發表評論。但德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）為德方禁止向烏克蘭出口武器進行辯護，並指允許出口武器將代表“我們外交政策的180度變化”，還有可能“關閉（與俄羅斯）緩和的大門”。

德國外交部27日在推特上針對歐盟日前決定就立陶宛爭端對中國發起世貿組織訴訟發表評論：“歐洲需要對脅迫性措施作出反應。這是歐洲團結的一個標誌”。

報導指，拉脫維亞星期四提議將其國防開支從北約規定的佔GDP總值2%的目標提高到2.5%。帕布里克斯指出，儘管如此，波羅的海地區仍然需要部署美國軍隊，這也是愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）日前對《金融時報》發出的呼籲。帕布里克斯補充說：“我們現在需要威懾力”。

卡拉斯此前在接受該報採訪時呼籲，美國向波羅的海地區派駐更多軍事人員以威懾俄羅斯。她補充說，愛沙尼亞希望看到“強大的盟國出現在我們的地區”，這是對美國軍隊駐紮在波羅的海地區的間接呼籲，因為其是唯一沒有在該地區駐軍的北約大國。

卡拉斯解釋說：“最大的威懾力是你有強大的朋友。如果你在學校被欺負，如果你有強壯的年長朋友，欺負你的人就不會欺負你，這和威懾力是一樣的......對俄羅斯最大的威懾是一面美國國旗。”