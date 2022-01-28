美歐將合作確保能源安全 美製裁計畫包括禁止交易新發行的所有俄國主權債務

美國和歐盟1月28日發表聯合聲明表示，雙方將共同致力於歐洲的能源安全和可持續性，以及加速全球向清潔能源的過渡。美國和歐盟強調：“我們的共同目標是確保烏克蘭的能源安全，並使烏克蘭逐步融入歐盟的天然氣和電力市場。”《華爾街日報》當天報導，如若俄總統普京決定進一步入侵烏克蘭，美方官員透露稱，美國對俄升級制裁的措施將包括針對俄羅斯最大的幾家國有銀行，禁止新發行的俄羅斯主權債務的所有交易，以及對先進的微電子等關鍵部門實施出口管制。

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據美國有線電視新聞網（CNN）24日報導，熟悉討論情況的多名美國官員向CNN表示，拜登政府一直在與歐洲、中東、北非和亞洲的一些國家和能源公司定期討論在俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣短缺的情況下，加緊向歐洲供應液化天然氣的問題。美國和歐盟周五發表的聯合聲明指出：“歐盟和美國在美國-歐盟能源委員會中就能源政策、去碳化和供應安全進行密切合作。歐盟和美國承諾通過清潔能源，特別是可再生能源、能源效率和技術，實現《巴黎協定》的目標，為能源安全和減少對化石燃料的依賴提供了途徑。歐洲安全目前面臨的挑戰強調了我們對加快和謹慎管理從化石燃料向清潔能源過渡的承諾。”

聲明稱：“在過去的十年中，歐盟通過基礎設施和加強其內部能源網絡，投資於供應的多樣化，增加了歐盟能源市場的彈性和靈活性。歐盟委員會將在透明和有競爭力的天然氣市場內，以符合長期氣候目標和到2050年達到凈零排放的方式，加強與成員國的工作，以保障供應。在這關鍵的十年裡，在加強這一進程的同時，我們致力於緊密合作，以克服今天能源市場上的供應安全和高價格的挑戰。”

聲明續指：“我們承諾加強我們的戰略能源合作以保障供應，並將共同努力為歐盟及其周邊地區的公民和企業提供可靠和可負擔的能源供應。 美國和歐盟正在共同致力於從全球不同來源向歐盟持續、充分和及時地供應天然氣，以避免供應衝擊，包括那些可能因俄羅斯進一步入侵烏克蘭而導致的衝擊。美國已經是歐盟最大的液化天然氣（LNG）供應國。我們正在與各國政府和市場運營商合作，從全球不同的來源向歐洲供應更多數量的天然氣。液化天然氣在短期內可以提高供應的安全性，同時我們繼續促成向凈零排放的過渡。歐盟委員會將努力提高歐盟液化天然氣終端的透明度和利用率。”

美國和歐盟表示：“我們打算與歐盟成員國密切合作，在液化天然氣供應方面進行合作，以保障供應和應急計畫。我們還將就儲存在供應安全方面的作用交換意見。更廣泛地說，我們呼籲所有主要能源生產國與我們一起確保世界能源市場的穩定和供應充足。這項工作已經開始，我們將在2月7日的美國-歐盟能源理事會會議上推進這項工作。”

據《華爾街日報》在當天報導，拜登政府官員說，對俄潛在制裁計畫中的行動正在敲定的過程中，是近幾十年來針對俄羅斯的前所未有的行動，使拜登總統威脅要在俄羅斯發動攻擊時實施懲罰性金融和其他制裁的言論變得更加有力。這些官員說，雖然拜登政府還沒有作出最終決定，但潛在的目標包括俄羅斯最大的幾家國有銀行，如俄羅斯外貿銀行（VTB），禁止新發行的俄羅斯主權債務的所有交易，以及對先進的微電子等關鍵部門實施出口管制等措施。

報導提及，美國過去發動經濟戰的努力產生了不同的結果。例如，伊朗和朝鮮隨着時間的推移，已經適應了對其核武器計畫的廣泛經濟禁運，儘管對這兩個國家的經濟和人民來說帶來了持續的痛苦。2014年俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞後，奧巴馬政府對一些俄羅斯的能源技術、主權債務和一些該國國有銀行和公司進行了打擊，儘管其制裁範圍狹窄，但並沒有造成深刻的損害。

報導指，其中一位官員說，目前，對俄羅斯石油和天然氣出口的制裁或切斷俄羅斯與環球銀行金融電信協會（SWIFT）的聯繫都不在考慮之列。不過，拜登政府官員強調，這一次，美國正在摒棄削弱2014年和其他努力的影響的漸進式方法，而是從一開始就着手禁止更廣泛的活動。第二位官員說：“我們將從大力（制裁）開始，保持力度，並最大限度地增加克里姆林宮的痛苦”。

第二位拜登政府官員表示，歐洲明白，"如果我們要改變普京的考慮，我們必須準備好一起施加巨大的後果”。這位官員說，美國和歐盟的行動不會完全相同，但將“給俄羅斯帶來嚴重和直接的打擊，並隨着時間的推移使其經濟更加脆弱”。美國官員指出，俄羅斯政府擁有的公司也是類似制裁的目標。儘管這些官員沒有具體說明是哪些公司，但一些金融分析師表示，將俄羅斯天然氣工業保險股份公司（SOGAZ）等公司列入黑名單，將打擊克里姆林宮，而且從長遠來看，將損害俄國的經濟。

報導提及，拜登政府的一些前官員和批評者對經濟制裁方法是否有效或證明與過去的努力不同持懷疑態度。他們說，除了更強勁的俄羅斯經濟之外，普京還指望德國和其他歐盟領導人能夠阻止那些會對歐洲產生金融影響的措施。

值得一提的是，拜登1月25日在受訪時表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，他將考慮對普京實施個人制裁。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）26日在受訪時亦指，英方也不排除在這一情況下直接制裁普京的可能。