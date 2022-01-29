在華被限制出境近三年的愛爾蘭商人奧哈羅蘭終與家人團聚

據英國天空新聞台1月29日報導，一個因商業糾紛而被阻止離開中國近三年之久的愛爾蘭商人理查德·奧哈羅蘭（Richard O'Halloran），在經過巨大的外交談判努力之後，已經回到了愛爾蘭家中。奧哈羅蘭28日晚飛離上海，並於當地時間周六清晨抵達愛爾蘭後，在都柏林與家人團聚。

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理查德·奧哈羅蘭的妻子塔拉·奧哈羅蘭曾為她丈夫的獲釋而奔走呼籲，她周六在推特上發布了他們全家闊別近三年後重逢的照片。塔拉·奧哈羅蘭說：“謝謝大家的支持。我們非常高興能讓他回來......”

愛爾蘭總理邁克爾·馬丁(Micheal Martin)當天也通過推特表示：“熱烈歡迎理查德·奧哈羅蘭回國。我感謝在愛爾蘭和中國的許多人的工作，他們幫助實現了這一天。”馬丁指出，這對奧哈羅蘭和他的家人來說是一個非常艱難的旅程，“今天我想着他們”。

報導指，作為一家四個孩子的父親·奧哈羅蘭自2019年2月前往上海以來一直被困在中國。奧哈羅蘭是中國國際航空租賃服務有限公司(CALS）的高管，這是一家位於都柏林的飛機租賃公司。在奧哈羅蘭加入公司前，該公司曾組織過一次眾籌計畫，之後其捲入了與中國當局的糾紛中。

2019年2月，奧哈羅蘭前往中國與投資者會面並解決所提出的問題，但後來在試圖回國時在護照檢查處被扣下。他被下達了出境禁令，並在近三年內被有效阻止離開中國。報導稱，在不能回國期間，現年46歲的奧哈羅蘭從未被指控犯罪或被指控有任何不當行為。愛爾蘭外交部星期五證實，已與中國官方達成協議，奧哈羅蘭最終將被允許回國。