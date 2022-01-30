德國執政大黨太顯親俄遭轟

德國新任總理肖爾茨正面臨著他的第一次危機，這是由對他的社會民主黨被指與俄羅斯關係密切的日益增多的批評引發的。而此時正值西方國家試圖在烏克蘭問題上團結一致結成堡壘的時候。德國前社民黨總理施羅德唯利為莫斯科辯護，以及德國前基民盟總理默克爾因對東方心懷好感，也被拉出來陪綁批判。

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本周《明鏡》周刊斷言："目前德國外交政策的主要障礙是總理的社民黨。"但該黨的高層已召集明天才開的內部會議，試圖理清對莫斯科的立場。但幾個星期以來，德國總理一直在就俄烏緊張局勢發出相互矛盾的信號。

據法新社說，肖爾茨有時承諾，一旦入侵烏克蘭，德國將對莫斯科實施嚴厲制裁；而有時肖爾茨則警告說，這些制裁可能對德國造成後果，因為德國55%的天然氣是從俄羅斯購買的。執政不到兩個月的肖爾茨政府也招致了烏克蘭和波羅的海國家的嚴厲批評，因為德國不像美國或英國那樣拒絕向基輔供應武器。甚至，也是社民黨的德國國防部長提出另一個建議，即支援烏克蘭5000頂軍用頭盔和一所野戰醫院，遭到了諷刺。

因為有諷刺乾脆譏笑德國應該支援烏克蘭枕頭更好。

而據《明鏡周刊》本周末報道，德國駐華盛頓大使剛剛在一份機密信息中傳遞警告：美國開始感覺到柏林在與俄羅斯的危機中 "不可信任"，德國 "與普京共眠 "的說法也開始流行起來。

德俄北溪二號天然氣管道已經通過波羅的海建成，但正在等待授權投入使用，它的未來正在使分歧具體化，因為許多人認為它是德國在地緣政治上變得依賴克里姆林宮的一個陷阱。而這個有爭議的項目引起了華盛頓和東歐國家的憤怒，更因為工程主要負責人之一正是德國前社民黨總理施羅德。施羅德在危機中不斷為莫斯科的立場公開辯護。

前總理默克爾的保守黨領導人克里斯托夫-普洛斯（Christoph Ploss）周六批評表示，這種行為 "令人尷尬，施羅德不配做一名前總理"，他呼籲取消施羅德在德國眾議院的辦公室。他說，如果施羅德寧願為俄羅斯國家利益進行如此公開的遊說，以換取豐厚的薪酬，施羅德就不應該再從德國納稅人的錢中獲益。

法新社認為，社民黨對俄羅斯的和解態度源於勃蘭特總理在1970年代倡導的 "東方政策"。該政策的目的是通過貿易手段接近共產主義東方集團，特別是前東德，以實現冷戰的緩和。而這一戰略被認為最終促成了1990年的德國統一。

"東方政策"仍然深深紮根於社會民主黨，甚至是德國國家的基因中：保守派基民盟總理默克爾（Angela Merkel）在做了一些調整後，繼續保持了這種做法，默克爾也經常因為與普京的關係密切而受到批評。

法新社還說，除此之外，和平主義在德國輿論中根深蒂固，德國人對納粹政權的恐怖沉浸在愧疚之中。根據Yougov研究所本周公布的一項民意調查，59%的人拒絕向基輔提供武器。問題是，40多年來德國外交賴以運作的出發點現在似乎已經過時。

法新社引述瑞典國際事務研究所的分析師安德烈亞斯-烏姆蘭（Andreas Umland）判斷稱，與莫斯科和解的東德政策，面對軍事威脅和使用硬實力的困難，根本不適合目前與俄羅斯的對抗。

此外，據智庫德國對外關係委員會主席托馬斯-恩德斯說，"納粹罪行不僅針對俄羅斯，而且還發生在烏克蘭、波蘭和波羅的海國家，所有這些國家今天都感到受到俄羅斯的威脅。"