台灣駐斯洛文尼亞新設代表處據報將以台北為名成立

據泛歐媒體《歐洲動態》（Euractiv）1月31日報導，斯洛文尼亞外交政策官員已經澄清了該國與台灣關係的立場，並宣布台灣計畫在該國設立的代表處將以“台北”命名，並將被指定為台北經濟文化代表處。

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斯洛文尼亞外長洛加爾（Anže Logar）1月28日在斯洛文尼亞國民議會外交政策委員會發言時表示，在“一個中國”政策上，“沒有與我們的立場發生分歧”。

斯洛文尼亞的經濟和文化代表處將在台北成立，台北在斯洛文尼亞的對等代表處也將成立。該委員會主席格里格西琪（Monika Gregorčič）強調說：“其將被命名為台北，而不是台灣。”

該委員會還一致通過了一項決議，指出斯洛文尼亞仍然致力於“一個中國”的政策。反對派、斯洛文尼亞社民黨議員內梅茨（Matjaž Nemec）說：“這一信息是無可爭議的，它來自所有政治參與者和負責這一事項的議會委員會。”

斯洛文尼亞總理亞揚沙（Janez Jansa）本月在接受印度《全印電視台》（Doordarshan）採訪時曾讚揚台灣是一個“民主國家”，並稱斯洛文尼亞正在與台灣就互設貿易代表處一事進行商談。

據斯洛文尼亞新聞社報導，在接受採訪的幾天內，斯洛文尼亞-中國商業委員會表示，中國的合作夥伴已經“終止了合同，並退出了已達成的投資協議”。

據《南華早報》31日報導，斯洛文尼亞副總理波契瓦爾舍克(Zdravko Pocivalsek)在接受位於北京的《中國周刊》採訪時說，相關計畫不得影響經濟利益。

波契瓦爾舍克說：“斯洛文尼亞的政治理念、政黨和利益有千差萬別。在宣布通過開放貿易代表處改善經濟合作的同時，發生了很多誤解。有些觀點沒有在政府內部進行討論”。

報導指，斯洛文尼亞總統帕霍爾（Borut Pahor ）表示，相關計畫不會與‘一個中國’政策相矛盾。他告訴當地媒體說：“台北在20個歐盟成員國設有代表機構。在斯洛文尼亞開設一個這樣的代表處的想法並不新鮮。總統認為這是對經濟關係的一種鼓勵。”