波蘭宣布向烏克蘭提供用於防空等防禦性武器

波蘭已表示準備在俄羅斯進攻威脅日益增加的情況下向烏克蘭提供防禦性武器。波蘭國家安全局長索洛克（Pawel Soloch）1月31日在記者會上宣布，向烏克蘭提供軍事援助的決定是與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）領導的政府共同做出的。尤其是大約數以萬計的防空彈藥和武器。

廣告 繼續瀏覽後續

索洛克介紹稱：“決定向烏克蘭方面轉移具有防禦性質的彈藥，用於防禦而非進攻行動。”他指出，這一決定目前正由波蘭國防部長執行。

當被問及這些武器是否用於防空時，索洛克給予了肯定的答覆。同時，這位高級官員補充說，波蘭國防部稍後將公布有關細節。

索洛克說：“我們已經向烏克蘭方面提出了一個提議，正在等待答覆”。他說，波蘭將向烏克蘭提供基輔從波方提出的清單中最為需要的武器。

索洛克說，”我們現在隨時準備這樣做”。他還說，波蘭今天的提議包括向烏克蘭轉讓“數以萬計的彈藥”的可能性。

波方官員澄清說，軍事援助可以“在幾天內”交付給烏克蘭。索洛克補充說，華沙還將向基輔提供人道主義援助。這些是幫助必要時疏散人口所需的手段，以及醫護援助。

索洛克說，波蘭總理莫拉維茨基將於周二訪問基輔，而波蘭總統國際政策局局長庫莫奇（Jakub Kumoch）將於周一到訪烏克蘭。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）周一在推特上宣布，2月1日他將與波蘭防長布瓦什查克（Mariusz Blaszczak）進行電話會談。會談的主要議題是加強雙方國防能力以確保該地區的和平與安全。