聯合國安理會召開會議商討進一步制裁俄羅斯

應華盛頓的要求，聯合國安理會今天將就烏克蘭危機舉行會議，試圖再次勸阻莫斯科入侵烏克蘭，同時準備對俄羅斯實施新的制裁。

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安理會十五個成員國討論的焦點議題是如何進一步制裁莫斯科。美國和英國已經威脅要對俄羅斯實施新的制裁。倫敦方面表示，計畫針對 "克里姆林宮直接感興趣的 "俄羅斯利益採取措施；而美國方面， 華盛頓的兩位民主黨和共和黨代表表示，美國國會即將就一項規定對俄羅斯實施新經濟制裁的法案達成一致。這些制裁措施包括俄羅斯和德國之間的戰略性北溪2號天然氣管道，以及俄羅斯在國際貿易中使用美元進行交易。

不過，法新社指出，俄羅斯可能會試圖阻止安理會15個成員國舉行會議。 自2021年底以來，俄羅斯被指控在烏克蘭邊境集結了多達10萬名軍隊，為進攻做準備。莫斯科否認有任何進攻計畫，同時要求對其安全作出書面保證，包括拒絕烏克蘭加入北約和結束北約在東歐地區的軍事部署，按照莫斯科的說法，前蘇聯解體時，美國曾經向時任的蘇聯領導人做出承諾，將停止北約的東擴。

俄羅斯的上述要求本周被美國方面書面回絕。克里姆林宮表示，仍在考慮如何對此回應！

美國副國務卿維多利亞-努蘭德在接受哥倫比亞廣播公司採訪時說，她看到有 "跡象 "表明俄羅斯有興趣就美國和北約的反應進行對話。她還說， 國務卿布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫 "可能將在本周進行會談。

與此同時， 多個西方國家近日宣布將向東歐派遣更多部隊。英國首相約翰遜本周將向北約提議部署部隊，以應對對烏克蘭日益增長的 "俄羅斯敵意"。加拿大國防部長宣布將把加拿大軍隊遷往烏克蘭西部。 法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂、他的德國同行安娜萊娜-貝爾博克和波蘭總理莫拉維茨基預計本周將前往基輔訪問。

面對入侵的威脅，基輔周日呼籲俄羅斯撤回其在兩國邊境的軍隊，並繼續與西方對話。