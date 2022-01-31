英國擬立法讓俄寡頭和企業“無處可藏” 俄總統發言人：這是極其令人擔憂的情況

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）1月30日在受訪時表示，就俄烏邊境緊張局勢，英國正在起草的法案將允許對俄羅斯的任何組織和個人實施制裁。她將在31日向英國議會下議院的議員們介紹相關立法動議。據塔斯社星期一報導，俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此回應稱，英方可能對俄羅斯商人實施新制裁的聲明破壞了英國的投資吸引力。

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特拉斯在接受英國天空新聞台的專訪中，當談到英國對烏克蘭的支持時，她強調“絕對不排除任何可能性”。她表示，在英國準備採取的更為嚴厲的制裁計畫下，俄羅斯寡頭和企業將“無處可藏”。她續指，如若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，英國或將給予烏克蘭武器和資金的支持。據英國官員介紹稱，根據特拉斯預備的新立法，英方將能夠制裁“對克里姆林宮具有經濟或戰略意義的任何個人和企業”。

特拉斯告訴天空新聞：“目前，（針對俄羅斯的）經濟制裁的範圍相當狹窄，所以我們只能針對那些直接參與破壞烏克蘭穩定的公司。”她補充說：“我們希望做的是擴大這一範圍，所以任何對克里姆林宮和俄羅斯政權感興趣的公司都將能夠成為目標，所以普京的寡頭、參與支持俄羅斯政府的俄羅斯公司將無處可藏。”

當被問及該項立法是否允許扣押俄羅斯寡頭擁有的英國財產時，特拉斯回答說：“沒有什麼是不可能的......。該法律使我們能夠做的是打擊更廣泛的目標”。在被問及擬議的擴大制裁是否會給英國帶來經濟成本時，特拉斯說：“這裡存在一個對歐洲自由和民主的真正威脅，而這比短期經濟收益更重要。”

英國議會情報與安全委員會曾於2020年表示，倫敦金融城為非法資金的循環利用提供了 “理想的機制”，並補充說它已成為為境外財富洗錢的“洗衣店”。就俄烏邊境緊張局勢，特拉斯在周日的節目中強調：“首要任務是阻止弗拉基米爾·普京採取這一行動。”

特拉斯補充說：“這就是為什麼我們提出在愛沙尼亞部署額外的英國部隊，我們在黑海對面提供更多的空中支援，我們向烏克蘭提供防禦性武器，以確保他們在弗拉基米爾·普京試圖發動入侵時處於最佳狀態。”

特拉斯稱：“本周晚些時候我將宣布的是改進的制裁立法，以便我們能夠針對更多與克里姆林宮直接相關的俄羅斯利益。”談到俄羅斯進一步入侵烏克蘭的可能時，特拉斯表示：“因為我們絕對需要阻止這種情況發生，這是我們的首要任務。”

英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾在30日通過推特表示：“本周早些時候，我聽取了我們的國防部長關於烏克蘭邊境局勢的簡報。”他指出，“情況越來越令人擔憂--我繼續敦促俄羅斯參與談判，避免魯莽和災難性的入侵。”

特拉斯本周將到訪烏克蘭，下周將前往莫斯科與俄方官員舉行會談。她29日在英國《每日電訊報》發表的署名文章中強調：“英國很自豪地挺身而出，通過可靠的威懾和外交手段，帶頭捍衛自由和民主。即使在冷戰的高峰期，我們也能就一個更安全的歐洲的原則達成一致。”

特拉斯表示：“我們爭吵的對象不是俄羅斯人民，而是他們的領導人所推行的政策。他們壓制自由和民主，試圖打壓像薩哈羅夫’紀念館‘這樣勇敢的組織，該組織幾十年來一直為人權而鬥爭。而現在，他們有可能讓普通俄羅斯人陷入一個難以解決的泥潭，與蘇聯-阿富汗戰爭和車臣戰爭相媲美。”

特拉斯稱：“我們一起敦促俄羅斯坐下來，在自由、民主和法治的關鍵原則基礎上進行適當的談判。另一種選擇只能以悲劇收場：入侵不可避免地導致巨大的痛苦和制裁帶來的嚴重經濟後果。球在俄羅斯的腳下。我將繼續向我們的盟友和直接向莫斯科提出外交解決方案的理由。但我也準備採取必要的步驟，闡明繼續好戰的後果。”

特拉斯稱：“在這個關鍵時刻，我們正與我們的盟友聯合起來，表明侵略永遠不會有回報。通過堅持我們的想法和理想，我們將共同確保世界成為一個更自由、更富裕和更安全的地方。”此外，約翰遜計畫將在本周與普京舉行會談併到訪烏克蘭。

莫斯科方面，俄總統發言人佩斯科夫就特拉斯的表態向媒體表示：“（這是）一種極其令人擔憂的情況，這種說法破壞了英國的投資吸引力和總體上的吸引力。”他說：“你很少看到或聽到如此直接威脅攻擊企業的情況。”

佩斯科夫補充說，莫斯科將“在制定報復性措施時從自己的利益出發”。他強調，“一個特定國家對俄羅斯企業的攻擊當然意味着報復性措施。”