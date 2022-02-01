普京指西方忽視了俄羅斯安保提案的關鍵要求，願意繼續會談

俄羅斯總統普京2月1日表示，美國及其西方盟友忽視了俄羅斯最為看重的安全要求。但他補充說，莫斯科仍然願意與西方就緩解在烏克蘭問題上的緊張局勢進行更多會談。

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普京星期二與到訪的匈牙利總理歐爾班會面後共同會見媒體。普京表示，美國和北約對莫斯科的關鍵要求置之不理。普京說，他和歐爾班就西方給予俄羅斯長期安全法律保障的建議實質性地交換了意見。

普京說，“讓我指出，我們正在密切分析1月26日從美國和北約收到的書面答覆。然而，已經很清楚了，我也將此告知總理先生，俄羅斯的基本關切被忽略了。”他解釋說，莫斯科沒有看到對三個關鍵要求的充分回應：防止北約的擴張，不在俄羅斯邊境附近部署打擊武器系統，以及將北約在歐洲的軍事基礎設施恢復到1997年簽署《俄羅斯-北約基本協定》時的位置。

普京說，“與此同時，美國和北約無視我們的關切，普遍提到各國有權自由選擇確保其安全的方式。但這不僅僅是給予某人自由選擇如何確保其安全的權利”。他重申，這只是眾所周知的安全不可分割原則的一個部分。普京稱：“第二個不可分割的部分說，不應允許任何人以犧牲其他國家的安全為代價加強自己的安全”。

不過，普京指出，仍有可能找到一個考慮到各方關切的解決方案。他說，法國總統馬克龍可能很快就會訪問莫斯科，這是他們在星期一通話後重新進行的外交努力的一部分。普京表示，“我希望我們最終會找到一個解決方案，儘管我們意識到這並不容易。”

美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫周二還舉行了電話會談。通話結束後，美國國務院的一位高級官員說，拉夫羅夫沒有表明莫斯科將在與烏克蘭的邊界緩和局勢。

美國國務院官員周一證實，他們已經“收到了來自俄羅斯的書面跟進”，該文件是美國上周發給克里姆林宮的建議，內容是如何化解緊張局勢並為進一步的安全談判鋪平道路，以回應俄羅斯對安全的要求。

然而，克里姆林宮星期二表示，俄羅斯尚未向美國發出“主要答覆”。俄總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在一次電話會議上說：“有一個混淆。它（俄羅斯的回函）認為是一個不同的問題。關於這個問題的主要答覆還沒有交出，它仍在準備之中。”