世界上最著名的君主伊麗莎白二世女王本周日2月6日將達到在位70年的歷史性里程碑， 當今世界沒有一個君主能在位這麼久。 王室當天有沒有儀式，目前還沒有宣布，而英國公眾熱切期待慶祝女王在位白金記錄，四天慶祝則計畫於6月初在英國各地舉行。

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英國女王伊麗莎白二世女王本周日將達到在位70周年的時間。據法新社說，傳統上，2月6日是女王在桑德林漢姆皇家莊園進行私人思考的苦樂參半的日子。因為這既是她在1952年25歲時登上王位的日期，也是她父親喬治六世在56歲時因肺癌去世的日子，女王對父親非常緬懷。沒有跡象表明今年會有什麼不同。目前尚未宣布任何公開活動。

95歲的女王一生完全奉獻給王室，她仍然非常受到歡迎與愛戴，她於1月23日悄悄地搬到倫敦以北三小時車程的桑德林漢姆。她通常在假期前後會在那裡呆兩個月，但今年推遲了離開的時間，因為12月在倫敦疫情加重，出現Omicron變體。預計她將在此停留數周時間。

慶祝女王生日遊行活動 "Trooping the Colour"，預計將在6月2日以1400名士兵、200匹馬和400名音樂家為長假周末揭幕，並計畫於4日在白金漢宮舉行一場大型音樂會，並宣布在5日舉行20萬份鄰居和朋友之間的禧年午餐。其中一個在溫莎舉行的午餐會，希望能打破最大野餐的世界紀錄，已經約有1600人報名參加。

一個蛋糕比賽也已經啟動，6月5日，一個經歷了歷史風雨的女王的70年統治的重演將結合英國傳統、歷史和街頭表演者。

據英國媒體報道說，在桑德林漢姆皇家莊園，女王已經住進了伍德農場。女王的丈夫菲利普親王去年4月去世，最後時日正是在這所相對簡陋而隱蔽的五居室房子里度過。從這裡可以看到北海，菲利普親王在2017年退休，因新冠疫情菲利普親王回到溫莎城堡。菲利普親王喜歡在那裡閱讀、繪畫和散步，度過他的晚年日子。

英國女王自從去年10月份出現不明原因的健康問題，醫生要求她減少活動，女王的公開露面也就很少了。女王去年的聖誕錄製的致辭，提到"心愛的菲利普"。她說她想念菲利普親王"調皮 "的樣子和笑聲。女王與菲利普親王結婚長達73年。

據法新社說，在伊麗莎白二世之前，歷史上只有兩位君主達到了70年在位時間：法國國王路易十四，他從1643年到1715年在位72年零110天，以及泰國國王普密蓬-阿杜德，他從1946年到2016年70年零126天在位。

不過，過去幾周對女王來說並不容易。1月中旬，由於美國紐約的民事訴訟迫在眉睫，女王剝奪了她的兒子安德魯（常被描述為她的最愛）的軍銜和皇家俸祿，並關閉了安德魯任何回返公眾機緣的大門。安德魯被指控在20年前對一名未成年人進行性侵犯，據稱是已故戀童癖者傑弗里-愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)為安德魯拉扯的皮條線索和方便。由於此陰影對在位70年慶祝過於沉重，95歲的女王或可能不會參加這些活動。