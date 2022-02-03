對抗與震懾俄羅斯 美國東歐增兵3000

美國將向波蘭和羅馬尼亞增派近3,000名士兵，以保護東歐免受俄羅斯軍隊在烏克蘭附近集結的危機可能帶來的影響。不過，俄羅斯繼續否認計畫入侵烏克蘭。俄羅斯還嘲笑英國，稱首相約翰遜“完全糊塗了”，並指責英國政客“愚蠢且無知”，表明它沒有妥協意願。新的衛星照片顯示，俄羅斯在烏克蘭邊境地兵力部署有所加強。據路透社說，達成外交解決方案的努力已經失敗，西方國家稱俄羅斯的主要要求不可行，而莫斯科沒有顯示出撤回這些要求的跡象。

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據路透社報道，美國官員周三表示，美國將向波蘭和羅馬尼亞增派近3,000名士兵，以保護東歐免受俄羅斯軍隊在烏克蘭附近集結的危機可能帶來的影響。

莫斯科在烏克蘭邊境附近部署了超過10萬人的軍隊，並表示如果其要求得不到滿足，可能會採取軍事手段，但並未明確說明。俄羅斯的要求包括北約承諾永遠不接納烏克蘭為成員。

五角大樓說，駐紮在德國維爾塞克的一個由大約1,000名美國軍人組成的斯特賴克(Stryker)中隊將被派往羅馬尼亞，還有大約1,700名軍人將從北卡羅來納州的布拉格堡(Fort Bragg)部署到波蘭，主要來自第82空降師。另有300名軍人將從布拉格堡轉移到德國。

消息稱，美國總統拜登說，這一部署與他對俄羅斯總統普京的表態一致：“只要他表現出侵略性，我們就會確保我們能讓北約盟友和東歐放心，我們就在那裡。”

五角大樓發言人柯比(John Kirby)說，這一行動的目的是向普京發出“強烈信號”，“坦率地說，是向全世界發出信號，北約對美國很重要，對我們的盟友也很重要”。這位發言人稱，“我們知道，他也對北約感到不滿。他對此毫不掩飾。我們正在明確表示，如果事情發展到這一步，我們將準備保衛我們的北約盟友。希望不會走到那一步。”

達成外交解決方案的努力已經失敗，西方國家稱俄羅斯的主要要求不可行，而莫斯科沒有顯示出撤回這些要求的跡象。

不過，歐洲外交努力仍然在繼續。法國總統馬克龍表示，他將在未來幾個小時內與拜登討論這場危機，並可能前往俄羅斯與普京會面。馬克龍說，當務之急是避免緊張局勢加劇。德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)說，他將很快在莫斯科與普京會面，但沒有給出日期。

就美國增兵歐洲應對烏克蘭危機，法新社報道稱，在俄羅斯可能入侵烏克蘭之際，美國國防部今天表示，美國計畫增派3000名部隊人員，強化北大西洋公約組織在東歐的武力。

西方國家領袖警告，任何入侵烏克蘭的行動，都將面臨「嚴重後果」。

法新社報道稱，美國國防部發言人柯比（John Kirby）指稱，向俄羅斯總統普京及世界釋出強烈訊息，昭告美國重視北約，這是相當重要之事。但柯比也強調，這些部隊不會在烏克蘭作戰，美國並非進行永久性部署，這是對當今情勢作出反應。