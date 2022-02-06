英國女王在位今逾70年

本周日是英國的有史以來第一個載入史冊的日子：為一個君主書寫 "白金慶典"，今天英國女王伊麗莎白二世在位70年，當然這比法國歷史上的國王路易十四保持的世界紀錄（73年）還少三年。由於天氣等多重原因，正式的慶祝活動將在6月舉行。

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英國伊麗莎白二世女王於2022年2月5日星期日通過了在位70年的歷史性里程碑。據本台在倫敦記者Emeline Vin報道稱，70年來，伊麗莎白二世一共面對過15位唐寧街10號里的首相，當然會見過9位法國總統，她也見證她的國家加入和退出歐盟。女王喜歡衣着有色彩，在公開露面時穿過彩虹中幾乎所有顏色的衣服。

英國女王不只是只統治英國。1952年，當她登上王位時，她還接管了其他六個國家的領導權（例如加拿大、澳大利亞）。儘管有獨立、非殖民化和分離，她現在仍然是15個國家和英聯邦的首腦。

伊麗莎白在25歲時成為女王，雖然受培養學習政務，但最初還是跟在她父親身旁亦步亦趨，她父親56歲時逝世於肺癌。最終，喬治六世的形象成為了伊麗莎白二世的身份；無論在什麼情況下，女王都渴望為她的臣民展現出一種連續和統一的形象。

據該報道稱，研究英國王室專家經常用一個詞來概括她：獻身精神。雖然95歲的伊麗莎白二世在出現健康問題後，公開露面的時間間隔越來越長，但他們根本不相信會女王會退位讓給第一順位繼承人查爾斯王子。

另一方面，女王可能會利用這次70年在位的慶典結束多年來圍繞她的離過婚的兒媳卡米拉的爭議，卡米拉因在查爾斯與戴安娜王妃的婚姻破裂中扮演的角色而長期受到責難。95歲的女王在她的70在位禧年之際寫下的信息中表示，女王真誠地希望“劍橋公爵夫人”在查爾斯王子登基後被稱為“王妃”。因此，可以說圍繞卡米拉的爭議已經結束了。