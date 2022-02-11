新冠轉向地方性流行病？ 歐洲多國正在取消相關限制

由於新冠病毒變種“奧密克戎”（Omicron）變異毒株的蔓延，新冠病毒的發病率打破了世界各地的記錄。然而，低死亡率也讓人們對 "奧密克戎" 的擔憂正在減弱，更有專家認為新冠疫情在歐洲正在向地方性流行病過度。在歐洲，包括丹麥、挪威、瑞士和英國在內的許多歐洲國家相繼開始取消與新冠病毒相關的限制，民眾在公共場所將無需戴口罩。並且為了刺激經濟，不再鼓勵居家辦公。

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綜合媒體報道，新年以後，許多歐洲國家決定放棄收緊隔離措施，而新冠病毒本身也逐漸從 “公共威脅” 名單中消失。

1月19日，捷克政府取消了強制接種新冠病毒疫苗的法令，然後比利時開始談論放鬆接種疫苗。

1月26日，荷蘭政府允許酒吧、餐館、劇院和博物館開始重新開業，這是自2021年12月中旬以來的首次。荷蘭衛生部負責人指出，繼續保持隔離 “會損害健康和社會”。

1 月 24 日，英國當局取消了大部分新冠限制，包括新冠證書、口罩制度和遠程工作建議。英國甚至計畫從2月11日起取消對入境者的強制隔離。英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，“英國很快將把新冠視為感冒”，將取消自我隔離的強制性要求。

幾天後，愛爾蘭也宣布取消綠色通行證、社交距離、室內容量限制和宵禁等防疫措施。愛爾蘭總理馬丁 (Micheal Martin) 說，在我們期待這個春天的時候，我們需要相互間能夠再次見面，我們需要相互間能夠看到對方的微笑，我們需要能夠再次歌唱。

1 月 31 日，奧地利解除了對未接種中共病毒疫苗者的封鎖，但同時決定採取保護措施——強制接種疫苗法自2 月 1 日起生效。政府把所採取的措施通知給所有人，把疫苗接種日期延遲到3 月15 日。

同一天，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）宣布，芬蘭將在2月中旬取消所有新冠肺炎疫情的限制措施。

2月1日，丹麥宣布結束幾乎所有限制。除與入境有關的規定外，丹麥全國不再實施任何限制。佩戴口罩、疫苗接種、陰性檢測證明等等均成往事，令丹麥成為首個幾乎不實施任何防疫限制的歐盟國家。

在丹麥宣布取消限制幾小時後，挪威政府也取消了多項新冠病毒措施。挪威首相斯特勒 (Jonas Gahr Støre) 表示，挪威2月1日將取消冬季一直使用的許多感染控制措施。在家工作將不再是強制性的，除了感染病毒的人，隔離的要求也將被取消。

2 月2 日，法國取消了強制在家遠程工作。並決定在兩周後（2 月16 日），將重新開放夜總會，體育場和電影院將允許飲食。

同一天，意大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 也表示，意大利將很快宣布取消其新冠疫情限制措施時間表，因為由高度傳染性的新冠病毒變種奧密克戎變異毒株引發的病例激增開始放緩。德拉吉辦公室在內閣會議上援引德拉吉的話說，許多限制，包括對交通、酒吧和餐館的限制，已經對接種疫苗的人放寬，而對未接種疫苗的人仍實行嚴格的限制措施，在戶外必須戴口罩等，未來幾周，我們將宣布解除限制的時間表。