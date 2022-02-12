馬克龍再與普京對話強調西方制裁入侵巨大決心：普京稱戰火威脅升級不是他而是烏克蘭

法國總統馬克龍周六警告他的俄羅斯同僚總統普京，解決烏克蘭邊境危機的真誠對話與軍事升級不相容。馬克龍對普京警告，如果軍事打擊烏克蘭，西方強硬反應絕不手軟。據法國總統府愛麗舍宮表示，兩位國家元首進行了1小時40分鐘的電話交談。俄羅斯總統府的聲明強調，普京堅持譴責美國以及北約支持烏克蘭進行挑釁。今天稍後，美國總統拜登應與俄羅斯總統普京舉行電話會談。

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據法新社說，法國總統府說，在討論期間，馬克龍和普京 "都表示願意繼續對話"，並討論在頓巴斯問題上 "如何推進明斯克協議的實施 "以及 "歐洲安全與穩定的條件"。法國總統府報告，法國總統還 "轉達了他的歐洲夥伴和盟友對危機的關切"。

美國周五表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵隨時都可能發生，但俄羅斯外交部長拉夫羅夫指稱此為 "挑釁"。

美國總統拜登定於周六稍晚與俄羅斯總統電話會談。

在馬克龍和普京的此次討論之前，雙方本周一在克里姆林宮進行了5個小時的會談，之後馬克龍於周二前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會談，然後前往柏林。

據愛麗舍宮表示，馬克龍的這次外交之旅實現了目標，使緩解俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係得到 "進展"。

美國國務卿布林肯周六表示，為避免烏克蘭發生衝突，外交途徑仍然 "開放"，但需要莫斯科方面 "軍事威脅降溫"。與此同時，五角大樓下令撤回正在訓練烏克蘭部隊的160名美國士兵，並將他們調防到歐洲其他地方。

就俄羅斯外長拉夫羅夫指控華盛頓的警告為 "挑釁"，烏克蘭總統周六說，關於俄羅斯入侵的警告 "引起了恐慌"。

許多西方國家，但不是法國，已經要求他們的國民離開烏克蘭，莫斯科也已經宣布它正在減少其在烏克蘭的外交人員，理由是西方或基輔可能進行的 "挑釁"。

據克里姆林宮發表的一份聲明說，俄羅斯總統普京周六在電話會談中告訴他的法國同僚馬克龍總統，稱針對俄羅斯即將入侵烏克蘭的指控是 "挑釁性的猜測"。

據俄羅斯總統聲明說："普京和馬克龍討論了與所謂 "俄羅斯入侵 "烏克蘭的挑釁性猜測有關的情況，這些猜測伴隨着其他國家向烏克蘭大規模交付現代軍備。克里姆林宮還認為，這些指責和軍事手段實際上是在為 "烏克蘭軍隊在頓巴斯可能採取的侵略行動創造了先決條件"。

法新社說，在烏克蘭東部的頓巴斯地區，俄羅斯八年來一直在支持武裝分裂分子。

電話會談中普京再次抱怨美國和北約拒絕接受緩解緊張局勢的 "俄羅斯倡議"，即通過放棄北約未來的任何擴大，特別是在烏克蘭的擴大，以及將北約的軍事布防從西歐撤出，來保證俄羅斯的安全。普京還再次指責烏克蘭試圖破壞停止頓巴斯戰爭的和平進程。

據克里姆林宮稱，馬克龍和普京希望就頓巴斯問題繼續進行法俄 "最高級別 "的對話。

法新社說，華盛頓認為俄羅斯對烏克蘭的入侵可能迫在眉睫，因為俄羅斯已經在烏克蘭邊境部署了10多萬軍隊，還在黑海和白俄羅斯進行演習，事實上包圍了烏克蘭。烏克蘭被指控尋求親西方。

莫斯科否認有任何此類計畫。事實上俄羅斯已經在2014年吞併了烏克蘭的克里米亞，並支持東部的親俄分裂分子。