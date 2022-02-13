媒體補貼、煙草廣告、印花稅和動物實驗：瑞士今舉公投

瑞士選民今天就媒體補貼、煙草廣告、印花稅和動物實驗進行投票。據瑞士新聞報道稱，在瑞士本國最引關注的是媒體援助議題，政府每年向報紙、電台、私營電視和網絡媒體追加1.5億瑞郎補貼最後是否會得到選民的支持，牽動着許多人的心。

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據瑞士新聞今天報道說，瑞士選民就媒體資助、煙草廣告、印花稅和動物實驗進行全民投票。

國家應該對私營媒體予以支持嗎？在2月13日投票前，針對這個話題，瑞士人就展開了激烈的辯論。這項媒體援助計畫是指，國家每年向報紙、廣播電台、私營電視和網絡媒體額外提供1.51億瑞郎的資助。此前，瑞士廣播電視集團SRG進行的最後一次民意調查中，針對這項提案，支持和反對的聲音依然不相上下，而反對方的陣營似乎有所擴大。由此推斷，最後的投票結果，很有可能十分接近。

然而，對於另外一項《保護兒童和青少年免受煙草廣告侵襲》的動議，瑞士人很有可能會投贊成票，接受瑞士廣播電視集團委託進行民意調查的伯爾尼gfs.bern研究所，在最後一次調查中得到的結果是：支持率63%。

目前瑞士擁有歐洲最寬鬆的煙草管制立法之一，這項動議來自從事預防工作的社會圈子，他們呼籲禁止 “能讓兒童和青少年接觸到的任何形式的煙草廣告”。該動議目的在於降低吸煙對未成年人的吸引力。而經濟界則認為，這樣的廣告限制太過嚴苛，可能會為禁止其他類別的廣告敞開大門。

據該報道，這次選民還將就取消印花稅進行表決，印花稅是指公司通過發行證券(股份、股票等)籌集資金時被徵收的一種間接稅。

左翼和一些工會為了反對取消這一稅種發起了公投，他們認為這一舉措只有利於那些最富的人。對發起人來說，這一改革完全沒有必要，只會令跨國公司受益，同時還削弱了公共服務。

瑞士聯邦委員會、中間黨派和右翼政黨以及商業界都支持取消印花稅。瑞士的這一特殊稅種在世界範圍內都幾乎是獨一無二的，會對瑞士作為商業基地的競爭力產生負面影響。

據該報道，根據最新民意調查結果，多數人(53%)持反對意見，所以就目前來看，印花稅不會被取締。

瑞士新聞稱，最後，瑞士選民還將針對禁止動物實驗進行瑞士現代史上的第四次投票，但是從民意調查的結果上看，“禁止動物和人體實驗”動議遭否決的趨勢非常明顯。

該動議要求全面禁止在人體與動物身上進行的實驗，同時還禁止進口通過動物實驗開發出的新產品。發起人認為，在動物身上實施實驗等同於犯罪，他們認為這樣做不但有悖於道德準則，也是不經濟的做法。而反對者認為，動物實驗對於發現新藥物或有效物質是必不可少的。他們認為，今天可用的替代實驗方法還不能準確地再現生物體的複雜性。