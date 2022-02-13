德國今選總統 現任施泰因邁爾受好評十拿九穩

德國選民今天投票選舉總統。總統一職在德國基本上是一個榮譽職位，因為德國的大部分權力由總理掌握。現總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）競選連任，因他的好人緣與好民意幾乎肯定會獲勝選。

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據本台報道稱，德國今天投票選舉總統，弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾被廣泛看好。

德國總統的角色基本上是榮譽性的，但施泰因邁爾自2017年以來擔任該職位，一直就是德國最受歡迎的人物之一：根據去年秋天進行的民意調查，70%的民意說支持他。現年66歲的施泰因邁爾出身貧寒，他的政治地位上升歸功於前社民黨總理格哈德-施羅德，他在2000年代是施羅德的主要顧問。

2009年，施泰因邁爾在與默克爾的全國立法競選投票中遭遇慘敗，但這並不妨礙施泰因邁爾多次成為默克爾的外交部長。2017年，他當選為國家總統，施泰因邁爾第一個任期內遭遇極右翼的崛起和新冠病毒疫情。施泰因邁爾在不同演講中多次呼籲德國團結一致。

據該報道，施泰因邁爾非常受歡迎。不過任期屆滿的總統施泰因邁爾曾經受到德國生態學家們威脅。綠黨希望在該國歷史上首次選出一名女性總統。最後，綠黨放棄了這個訴求，以免削弱綠黨自去年秋天以來與社會民主黨和自由黨組成的執政聯盟。