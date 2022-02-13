施泰因邁爾連任德國總統 當選講話警告普京肩負歐洲免戰重責

德國總統選舉今天揭曉，弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾連選連任，並開始第二個5年任期。法國總統馬克龍是第一個外國領導人祝賀弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾當選連任。施泰因邁爾當選講話向俄羅斯總統普京建言，稱俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅危機危及歐洲。他只能警告普京，"不要低估民主的威力"。

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據路透社報道稱，施泰因邁爾周日當選為德意志聯邦共和國總統。這將是施泰因邁爾第二個五年任期。德意志聯邦共和國總統基本上是一個榮譽性的職位。

周日由聯邦議會機制組成的總統選舉機構，以無記名投票產生結果，該報道稱並不令人驚訝，因為該國主要政黨此前已宣布支持施泰因邁爾連任。

弗蘭克-瓦爾特-施泰因邁爾因與各主要政黨之間保持平衡的關係而受到稱讚，他的連任被認為是在一個已經發生多種變化的德國保持連續性的一種保證和象徵。去年，執政16年的德國總理默克爾退休，而德國仍然努力從新冠病毒疫情中走出來推動恢復。

在選舉結果剛剛宣布後的演講中，施泰因邁爾承諾將繼續為民主而奮鬥，他同時指責俄羅斯以烏克蘭的武裝衝突來威脅歐洲。施泰因邁爾說，“我只能警告俄羅斯總統弗拉基米爾普京。” 據施泰因邁爾說，"不要低估民主力量"。

施泰因邁爾是德國前社會民主黨總理格哈德-施羅德的得力助手，施泰因邁爾後來也擔任過基民盟總理默克爾的外交部長。

周日連任的選舉團彙集了聯邦議會議員、數百名各州當選議員和民間社會的代表。其中參加投票的人有默克爾，但也有藥品公司BioNTech的醫學總監Özlem Türeci，以及柏林最著名的變性皇後Gloria Viagra。

法國總統馬克龍是最早向施泰因邁爾表示祝賀的外國領導人之一。馬克龍通過推文說，“讓我們一起繼續培育兩國之間寶貴的友誼。德國和法國的合作會共促共同的歐洲價值觀。”