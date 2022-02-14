俄外長建議繼續與西方就安全保障進行接觸 俄防長：部分軍演即將結束

自莫斯科方面消息，俄羅斯總統普京2月14日在克林姆林宮分別會見了俄外交部長拉夫羅夫和國防部長紹伊古。據塔斯社報導，拉夫羅夫當天在與普京會晤時表示，俄方將繼續尋求西方對其安全保障問題的答覆，同時就這一議題的其他方面開展對話。紹伊古在會議中向普京報告了俄軍正在多個區域進行的軍事演習情況。他談到，“其中一些演習即將結束，一些演習將很快完成。”

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俄總統府周一發表的聲明援引普京對拉夫羅夫的話說：“我們今天與你商定，俄羅斯外交部將就我們向華盛頓的美國同事和布魯塞爾的北大西洋聯盟同事發出的，關於歐安組織的建議所收到的答覆，以及就我們對北約無休止的、在我們看來非常危險的東擴；現在還以包括烏克蘭在內的前蘇聯加盟國為代價的關切作出回應，提出自己的看法。”

普京對拉夫羅夫說：“我知道已經做了這樣的分析，你也與其他部門和部委的同事一起工作。當然，我也想聽聽你就如何應對來自華盛頓和布魯塞爾的反應的分析和建議。”

拉夫羅夫在回答中提到：“自12月中旬以來，我們一直在按照您的指示工作，當時我們的倡議被提交給美國人和北大西洋聯盟的成員。我們會見了美國代表團，然後在俄羅斯-北約理事會的框架內（會談），那是在1月中旬；在此期間，我們詳細解釋了我們為解決歐洲-大西洋地區關鍵安全問題而採取的舉措的重要性。”

拉夫羅夫說：“我們主要對美國的答案感興趣，因為大家都清楚，在西方陣營中，誰在解決這些問題方面發揮着重要作用。美國的回應有兩個部分。第一部分回應了我們概述的三個主要關切：北約不擴張，不部署威脅我們的打擊武器，以及歐洲的軍事和軍事技術配置普遍回到1997年的位置，當時簽署了《北約-俄羅斯成立法》，這是這種形式下第一個解決安全不可分割性的法案。”

就美方的回應，拉夫羅夫稱：“對這些問題的答案是否定的。這當然不能滿足我們。有人說，最重要的是，另一個國家有權選擇聯盟，加入聯盟，改變其聯盟（關係），而這有點不符合規定。”

拉夫羅夫還向普京提及，“這套方案的第二部分是，每個國家選擇聯盟的權利受到其自身義務的限制，即不以犧牲任何其他國家的安全為代價來強化其安全。第二點，另一個非常重要的問題是，沒有一個國家，沒有一個國家集團，沒有一個組織可以主宰歐安組織的空間。”

拉夫羅夫稱：“我得到的答案並不令人滿意，我的（西方）部長同事們沒有一個人回復我的直接信息。我們收到了兩份小文件：一份來自北約秘書長斯托爾滕貝格，另一份來自歐洲對外行動署的外交主管博雷利，他們說：別擔心，我們需要繼續對話，主要是確保烏克蘭周邊局勢降溫。”

拉夫羅夫補充說：“我認為這恰恰是對最高級別規定的準則的無視，即任何組織都不能認為自己是歐洲-大西洋地區的主要和主導組織。因此，我們將繼續尋求每個國家的具體答覆，因為我現在向您報告的所有文件都是以國家身份簽署的，其內容和這些文件規定的義務必須得到說明。”

據塔斯社當天報導，拉夫羅夫在與普京的會晤中提出了繼續並建立與美國和北約在安全保障方面的聯繫的建議。拉夫羅夫在回答普京關於有機會與西方就引發俄方關切的問題達成協議的提問時說：“我們一貫的解釋工作和對解釋我們的正確性的承諾，準備聽取任何嚴肅的反駁；我相信我們的能力遠遠沒有用盡。當然，他們不應該無限地繼續下去，但我建議在這個階段繼續並建立（接觸）。”

普京說：“很好。你已經有了對我們從布魯塞爾和華盛頓收到的文件的答覆草案嗎？”拉夫羅夫給予了肯定的答覆。拉夫羅夫還談到，他將在兩天後與意大利外長迪馬約進行接觸。“我們的同事正在向我伸手，明天會有波蘭外長，兩天後會有意大利外長，”拉夫羅夫在與普京會晤時說。據拉夫羅夫介紹，他還將有一些其他的外交接觸活動。

普京周一在克林姆林宮還會見了俄防長紹伊古。據俄總統府公布的二人對話內容，紹伊古就俄軍目前在多地區正在進行的軍演情況向普京彙報稱：“演習是大規模的，它們在西部軍區進行，幾乎（涉及）所有的海軍：巴倫支海、黑海、波羅的海、太平洋艦隊。幾乎所有軍區的部隊，包括東部軍區、中央軍區和北方艦隊都在參加。”

紹伊古表示，“其中一些演習即將結束，一些演習將很快完成。我想指出，在所有地區，都在進行各種類型的敵方行動，包括在水面和水下環境以及海洋區域中的敵人行動。”

在介紹了俄海軍在演習中與西方國家艦艇發生的一些接觸後，紹伊古告訴普京稱，“但我想重申，這些演習將會進行：其中一些已經完成，一些即將結束，一些尚未完成，因為已經計畫好的演習規模，早在12月就應您的要求啟動。”