法國對外貿易部長：歐盟應讓中國尊重

法國對外貿易部長弗蘭克-里斯特Franck Riester周日表示，歐盟必須堅定地捍衛立陶宛免受來自中國的經濟壓力。歐盟應當讓中國尊重它。歐盟今天在法國馬賽舉行貿易部長聯席會議。

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法國對外貿易部長弗蘭克-里斯特周日接受法新社採訪稱，“中國對立陶宛的所作所為顯然是脅迫。” 這位部長告訴法新社，他將於周一在馬賽主持與歐盟同行的會議。里斯特批評說，中國正在利用貿易和經濟武器向我們施加政治壓力。

法新社說，歐盟於今年1月底將中國告上世界貿易組織（WTO），指責中國在台灣問題上的外交緊張局勢下阻止立陶宛的進口。立陶宛認為它正在受到懲罰，因為它允許台灣以台灣名字在立陶宛首都維爾紐斯開設官方代表處，此舉引起了中國的憤怒，中國拒絕任何官方使用台灣一詞。北京不承認台灣的國家地位，堅稱台灣是中國一個省份。

里斯特敦促歐洲在貿易問題上 "更堅定，更少天真"，他認為歐盟已經從特別是中國或美國特朗普時代的攻擊性政策的影響下改變了很多。法國對外貿易部長指出，雖然自由貿易本身是目的，也是歐洲 經濟的一個重要方面，但歐盟不能以任何代價，甚至以不公平競爭為代價，不能以歐洲公司被禿鷲掠奪收購為代價進行貿易。

里斯特還強調，自由貿易尤其不能通過犧牲環境或對民主價值的妥協來實現。

歐盟委員會在去年12月提交了一份文件草案，允許歐盟有權利與手段制裁任何使用經濟打壓歐盟或歐盟一個成員的國家。這一 "反脅迫 "權利仍需與歐盟成員國和歐洲議會進行談判。里斯特希望在法國擔任歐盟輪值主席國期間，即在6月底前達成27國的 "一致立場"。

里斯特還希望看到關於開放公共採購市場的互惠文書的談判能在今年上半年結束。

據里斯特說，“今天，歐洲向世界其他地區提供了95%的公共市場准入"，但 "歐洲公司在美國或日本的公共市場准入率不到30%，在中國幾乎是零。”里斯特指出，“所以我們現在要說：'夠了，夠了'。我們希望我們的合作夥伴的公共採購市場向歐盟的公司開放，否則我們將向他們的公司關閉我們的公共採購市場。”