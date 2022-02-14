為避免戰爭 烏克蘭或放棄加入北約

烏克蘭駐英國大使說，為避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能會放棄申請加入北大西洋公約組織，據路透社今天認為，這相當於向莫斯科作出重大讓步，以應對俄羅斯軍隊在其邊界集結。

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據路透社今天引述BBC消息報道稱，烏克蘭駐英國大使稱或放棄加入北約 以免與俄發生戰爭。烏克蘭駐英國大使Vadym Prystaiko是接受BBC採訪時作上述表態。

英國廣播公司(BBC)援引烏克蘭駐英國大使的話說，為避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能會放棄申請加入北大西洋公約組織(NATO，北約)。Vadym Prystaiko大使告訴BBC，烏克蘭對其加入北約的目標願意 “保持彈性”。俄羅斯總統普京曾表示烏克蘭若加入北約將成為戰爭的導火索。

當被問及基輔是否會改變對加入北約的立場時，Prystaiko稱，“我們可能會--尤其是受到這樣的威脅，受到這樣的勒索。”

烏克蘭還不是北約成員國，但從2008年起就有希望最終有機會加入，若是如此，將使美國為首的北約到達俄羅斯的邊境。

路透社說，俄羅斯總統普京表示，烏克蘭與北約的關係日益密切，可能使其成為北約針對俄羅斯的導彈的發射台。他說，俄羅斯需要畫定“紅線”來防止這種情況。