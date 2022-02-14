烏克蘭澄清：並未打算放棄加入北約

烏克蘭駐英國大使Vadym Prystaiko周一澄清先前關於可能放棄申請加入北約的言論，稱該國不會對這一計畫做重新考慮。當被問及烏克蘭是否可能重新考慮加入北約的打算時，他用英語告訴BBC：“不，並不是，我很高興有這個機會來澄清我的立場。”他說，BBC早些時候的報道是誤解的結果。今天稍早BBC報道稱，烏克蘭駐英國大使稱或放棄加入北約以免與俄羅斯發生戰爭。

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據路透社剛剛報道稱，烏克蘭駐英國大使作出澄清，稱烏克蘭並未打算放棄加入北約的計畫。

烏克蘭駐英國大使Vadym Prystaiko稱，“我們現在不是北約成員，為了避免戰爭，我們準備作出許多讓步，這就是我們在與俄羅斯人對話中所做的事，”Prystaiko說，“這與憲法中規定的加入北約並無關係。”

烏克蘭駐英國大使Vadym Prystaiko說，“不是說要推遲加入北約的計畫--我們正在談論的是，我們現在還不在這個大家庭中，所以必須尋找一些其他東西，比如與英國、美國的雙邊協議，”他說，“因此，我們正在北約之外尋找一些其他的安排，以便能夠在目前這樣特殊的嚴峻考驗中生存下來。”

路透社說，當再次被問及烏克蘭是否會改變加入北約的目標時，他說，“沒有。”

據中央社今天報道稱，英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭駐英國大使說法報道，為避免與俄羅斯開戰，基輔可能會做出巨大讓步，放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的計畫。但這說法隨後遭到否認。

烏克蘭駐英大使在報道發出後澄清，烏克蘭不會重新思考加入北約的想法。他也告訴BBC，很欣慰讓他有澄清稍早說法的機會。

烏克蘭駐英大使先前告訴BBC，烏克蘭對加入這個大西洋軍事聯盟的目標願意採取“彈性”作法。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）先前稱烏克蘭加入北約會觸發戰爭。當時被問到基輔是否願意改變加入北約立場時，普萊斯塔可回答：“我們或許會…尤其在如此被威脅、勒索、逼到絕境的情況下。”

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）也告訴路透社，烏克蘭已經通過憲法修正案，把加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法，烏克蘭會繼續把這個目標視為絕對優先。他表示：“這個路線圖不僅寫入憲法，也得到當局和社會的完全認同。大使先生使用了彈性這個字眼，我想應該給他機會解釋他的實際想法。”

面對邊境緊張情勢升高，烏克蘭已經呼籲與俄羅斯和其他重要歐洲國家，於48小時內召開會議研議。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄方先前無視烏克蘭要求俄國解釋為何在邊境集結大軍的正式請求。他稱，下一步動作是在48小時內舉行會議，要求俄方釐清計畫。

烏克蘭不是北約會員國，但從2008年起就獲承諾有朝一日可以加入這個組織，但這也等同把美國領導的聯盟勢力推進至俄羅斯邊境。普京曾表明，烏克蘭和北約關係越來越緊密，可能會成為北約劍指俄羅斯的踏腳石，並稱俄羅斯必須畫下“紅線”，避免這件事情發生。

中央社說，近幾周以來，俄羅斯在烏克蘭邊境集結超過10萬大軍和重武裝，已進入攻擊範圍，促使美國和其北約盟國示警，開戰恐迫在眉睫。莫斯科當局否認計畫發動攻擊，稱這些都是軍事演習，但也對北約提出書面要求，要北約承諾不再朝東歐擴展勢力，包括烏克蘭，但已遭北約拒絕。白宮表示，美國總統拜登13日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，同意繼續以外交努力化解危機。