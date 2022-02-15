俄羅斯官方宣布：與烏邊境軍隊開始撤退回營

德國總理朔爾茨抵達莫斯科之際，俄羅斯國防部報告開始撤離在烏邊境地區軍隊。 朔爾茨2022年2月14日於烏克蘭基輔。

俄羅斯國防部周二宣布，部署在烏克蘭邊境附近數周的俄羅斯部隊已經開始返回其駐地營房，因為西方國家擔心俄羅斯即將開展軍事行動。此消息細節不詳，且正值德國總理朔爾茨今天抵達莫斯科會見俄羅斯總統普京，斡旋俄烏危機。

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據法新社今天援引俄羅斯國防部周二宣布，部署在烏克蘭邊境附近數周的俄羅斯部隊已經開始返回其駐地。

據俄羅斯新聞社消息，俄羅斯國防部發言人伊戈爾-科納申科夫說："已經完成任務的南部和西部軍區的部隊已經開始撤離，通過鐵路和公路兩種運輸回營，並將在今天開始返回其駐紮地。

消息尚且沒有進一步細節。未知是否俄羅斯象徵性撤離部分士兵，還是全部撤離數萬軍隊。

美國方面指控剛剛過去的周末，俄羅斯仍然增加了在烏克蘭邊境布防的軍隊與裝備，包括大量坦克裝甲車。

此前俄羅斯外交部長拉夫羅夫透露，與白俄羅斯聯合軍演結束，軍演士兵開始撤離。