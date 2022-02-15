未打疫苗的巴西總統今訪俄羅斯引聚焦

巴西總統博索納羅今天開始對莫斯科的有爭議的訪問。博索納羅以反疫苗而著稱。此前有消息說俄羅斯要求博索納羅訪俄至少需做5次檢測方能會見防疫壁壘森嚴的俄羅斯總統普京。而且在俄羅斯與烏克蘭危機緊張關頭，博索納羅的訪問，也被評論為不合時宜。美國試圖勸阻訪問成行未果。

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據本台報道，巴西總統博索納羅將於周三在莫斯科會見俄羅斯總統普京。這次訪問在烏克蘭危機甚囂塵上時進行。據多位分析人士稱，美國已經施加壓力，要求巴西取消這次正式側重於促進雙邊貿易關係的旅行。

博索納羅已於2月14日離開巴西前往俄羅斯，預計他今天將在俄羅斯開始有爭議的訪問，這次訪問正值烏克蘭危機，華盛頓未能阻止。但博索納羅訪俄的時機也引起了質疑和困惑。該訪問邀請是由莫斯科在2021年11月底發出的，當時俄羅斯與烏克蘭緊張局勢已經形成。博索納羅預計將於2月16日星期三在克里姆林宮會見普京，普京是博索納羅所欽佩的 "強人"。

據在莫斯科的獨立諮詢家尼古拉-多洛看來，"俄羅斯和巴西之間的關係在本質上與農業綜合企業、農業食品聯繫緊密，因為俄羅斯是鉀肥的主要出口國，也就是多向巴西出口肥料，而同時巴西是大宗肉類出口國。他說："巴西人尋找的不是嚴格意義上的在俄羅斯投資，而是要在俄羅斯找到某些特定的產品。而巴西人在俄羅斯尋找的另一部分是為目前在巴西進行的大項目，特別是鐵路和航空航天，吸引具有非常具體的專業知識的專家。我們將看到博索納羅總統的這次訪問將帶來什麼，我認為它將為兩國之間的新合同、新視野開闢若干可能性"。

然而，巴西被迫尋找平衡，試圖通過巴西外交部長卡洛斯-弗朗薩與烏克蘭外交部長德米特羅-庫萊巴之間的電話交談來安撫基輔。博索納羅預計星期四訪問他的匈牙利盟友歐爾班。據法新社寫道，對於一些分析人士來說，巴西這位極右翼總統的歐洲之行幾乎不是時候，博索納羅在巴西國內的問題更是一大堆。

巴西總統博索納羅今天開啟對俄羅斯進行正式訪問，克里姆林宮要求博索納羅和隨行人員在接近俄國總統普京之前，必須接受5次新冠病毒的PCR核酸檢測。

據新頭殼稍早報道稱，俄羅斯政府於2月初發出與俄羅斯總統普京會面的衛生管制要求，巴西代表團的所有人，包括博索納羅和隨行人員，都必須在登機前出示3次PCR檢測陰性結果。第1次必須在抵達俄羅斯前4到5天完成，第2次必須在2天前完成，而第3次在抵達莫斯科前夕完成。

該報道稱，此外，將參加與普京會晤的巴西代表團成員還必須再接受2次PCR檢測，1次將在抵達俄羅斯時進行，最後1次再在與普京會晤前3到4小時進行。