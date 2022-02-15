衛星圖像顯示俄羅斯在烏克蘭附近有新的軍事活動 未指是撤軍

新的衛星圖像顯示俄羅斯在烏克蘭附近有新的軍事活動。發布這些圖片的美國私營公司稱，新的商業衛星圖片顯示，俄羅斯在烏克蘭附近的幾個地點進行了一系列軍事活動，外界擔心莫斯科可能會對這個前蘇聯鄰國發動攻擊。俄羅斯多次否認有入侵計畫，但它正在白俄羅斯舉行大型軍事演習，這是在烏克蘭北部、東部和南部大規模軍隊集結的一部分。俄羅斯國防部今天說，開始部分撤離駐紮在烏克蘭邊境旁數周的軍隊回營房。

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據路透社今天報道稱，位於美國的Maxar Technologies公司數周來一直在跟蹤俄羅斯軍隊的集結情況，該公司今天表示，周日和周一拍攝的圖像顯示，白俄羅斯、克里米亞和俄羅斯西部出現了重大的新活動。

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)周二表示，俄羅斯入侵烏克蘭的可能性仍然很大，而且可能很快發生，並補充說英國政府對未來幾天的任何偽旗行動(false flag operations)保持警惕。

特拉斯告訴天空新聞(Sky News)，一旦俄羅斯軍隊進入烏克蘭，他們可以迅速到達基輔。她說：“就攻擊的時間而言，可能會很快。”她說，俄羅斯軍隊可以 “非常、非常迅速地”到達基輔。

特拉斯表示，烏克蘭首都基輔“肯定”是俄羅斯政府的目標，西方正在準備應對莫斯科可能即將發動的任何襲擊。

俄羅斯警告受到攻擊以及烏克蘭東部或任何地方俄羅斯人被殺害的情況下，俄羅斯將發動反擊。俄新社周二援引俄羅斯駐歐盟特使Vladimir Chizhov說法稱，如果俄羅斯公民在任何地方被殺害，包括在烏克蘭頓巴斯(Donbass)地區，俄羅斯將作出“回應”。

據Chizhov稱，“我們不會入侵烏克蘭，除非我們受到挑釁才會這樣做，”Chizhov稱，“如果烏克蘭人對俄羅斯發起攻擊，我們進行反擊應該不足為奇。或者，如果他們開始在任何地方公然殺害俄羅斯公民--在頓巴斯或任何地方。”

路透社今天報道稱，莫斯科支持的烏克蘭反政府軍說，基輔政府正準備對他們發動進攻，而烏克蘭則表示，在靠近烏克蘭的邊境附近集結超過10萬軍隊的俄羅斯正計畫入侵。