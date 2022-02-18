德外長重申不會對烏出口武器 基輔市長：謝謝你的5千頂頭盔， 這還不夠

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）2月18日在出席慕尼黑安全會議時表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，所有關於制裁俄羅斯的選項都擺在桌面上，包括北溪2號天然氣管道項目。但她重申由於二戰歷史原因德國不會向烏克蘭提供武器。同樣與會的基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）則在活動回答環節中當面告訴貝爾伯克說：“我們需要防禦性武器......感謝你的5000頂頭盔，但這是不夠的。”

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貝爾伯克周五參加了慕尼黑安全會議的論壇活動，並發表了主旨演講。她在演講後還與到場的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行對話，並接受現場觀眾的提問。貝爾伯克在發表講話時說，就俄羅斯進一步入侵烏克蘭的可能，西方大國團結一致，準備對俄方實施“前所未有的制裁”。

貝爾伯克強調：“我們，德國，準備為此付出高昂的經濟代價。這就是為什麼所有選項都在我的考慮範圍內，也包括北溪2號。”儘管幾十年來第一次沒有俄羅斯代表團參加本屆的慕尼黑安全峰會，但貝爾伯克向克里姆林宮發出了一個信息，即“一個國家的安全不能以他國的安全為代價”。

儘管柏林在北溪2號管道的問題上更進一步，但貝爾伯克在發言中還是以歷史原因為由，就德國政府拒絕向烏克蘭提供任何武器支持的決定加以辯護。她說，德國的二戰歷史意味着其有責任尋求其他方式來確保和平；例如，德國是烏克蘭最大的經濟捐助國。

貝爾伯克說：“這就是我們的力量，我們站在一起，但利用我們不同的支持角色，有我們不同的歷史”。此前曾多次公開呼籲德國向烏克蘭提供武器支持的基輔市長克里琴科坐在活動現場的觀眾席上。他在問答環節中當面向貝爾伯克表示，目前烏克蘭需要德國為其提供防禦性武器。

克里琴科敦促德國改變路線，並指出俄羅斯需要看到攻擊烏克蘭會帶來“痛苦的代價”。他說：“我們需要防禦性武器。我們準備戰鬥，我們準備保衛我們的家庭、我們的國家，（但）我們需要支持。感謝你們提供的5000個頭盔，但這還不夠。我們不能只靠這些來保衛我們的國家。”

此前，德國國防部長蘭布萊希特（Christine lambrecht）1月26日宣布將向烏克蘭運送5000頂防彈頭盔，但重申不會向基輔方面運送任何武器。克里琴科向德國媒體表示，德國向烏方交付5000頂頭盔“絕對是個笑話”。