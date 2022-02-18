美俄防長通話 美駐歐安組織大使：俄部隊集結規模達到16.9萬至19萬人

正在對波蘭進行訪問的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2月18日與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）進行了電話會談。奧斯汀在通話中呼籲俄方緩和局勢，讓包圍烏克蘭的俄羅斯軍隊返回其本土基地，並通過外交途徑解決問題。此外，美國駐歐洲安全與合作組織大使卡彭特（Michael Carpenter）當天就俄烏邊境緊張局勢介紹稱，據美方估計，俄羅斯可能在烏克蘭境內和附近集結了16.9萬至19萬兵力，而1月30日的人數約為10萬。

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奧斯汀本周開啟了對比利時、波蘭和立陶宛的歐洲三國訪問之旅。奧斯汀周五在到訪波蘭時宣布，美國將向波蘭出售價值60億美元的250輛M1A2 SEPv3主戰坦克及裝備，使這個與俄羅斯接壤的重要北約盟友的軍事力量得到大幅提升。奧斯汀在華沙與波蘭官員就俄羅斯在烏克蘭周圍的軍事集結進行會談。他說，如果爆發新的戰爭，北約盟國必須為歐洲潛在的人道主義危機做好準備。奧斯汀說：“波蘭可能會看到數以萬計流離失所的烏克蘭人和其他人越過邊境試圖自救。”

波蘭不但將購買美軍的主戰坦克，也是美國未來導彈防禦基地的所在地，是該國與美國深入和不斷增長的防務關係的另一個跡象。此前，作為華盛頓應對烏克蘭危機的一部分，美國向波蘭增派了近5000名美軍士兵，並增加了戰鬥機部署。奧斯汀在當天於華沙舉行的新聞發布會上說：“普京先生不想要的是在他的側翼有一個更強大的北約，而這正是他今天所擁有的（情況）。”

奧斯汀說：“這也將加強我們與波蘭武裝部隊的互操作性，提高我們和我們其他北約盟國的聯合威懾努力的可信度。”奧斯汀說：“波蘭對來自較大鄰國的侵略的受害者所付出的沉重代價有切身體會，而且他為協助烏克蘭建立其防禦能力做出了寶貴的貢獻。”他讚揚了波蘭政府此前做出的向烏克蘭提供防禦性武器和人員培訓的決定。

據來自美國國防部的最新消息顯示，奧斯汀18日與俄防長紹伊古進行了電話會談。五角大樓的聲明說：“奧斯汀部長呼籲緩和局勢，讓包圍烏克蘭的俄羅斯軍隊返回其本土基地，並通過外交途徑解決。”

美國駐歐安組織大使卡彭特（Michael Carpenter）同日在維也納舉行的，歐安組織常設理事會會議上發表講話時表示：“據我們估計，俄羅斯可能在烏克蘭境內和附近集結了16.9萬至19萬名人員，而1月30日的人數約為10萬。這一估計包括在邊境、白俄羅斯和被佔領的克里米亞的軍事部隊；部署在這些地區的俄聯邦國民警衛隊和其他內部安全單位；以及在烏克蘭東部由俄羅斯領導的部隊。 ”

卡彭特稱：“雖然俄羅斯試圖淡化或欺騙世界他們的地面和空中準備工作，但俄羅斯軍方已經公開了其在黑海、波羅的海和北極的大規模海軍演習。俄羅斯公開表示，僅黑海演習就涉及30多艘艦船，我們評估說，北方和波羅的海艦隊的兩棲登陸艦被派往黑海以增強那裡的力量。”

卡彭特稱：“這是自第二次世界大戰以來歐洲最重要的軍事動員。然而，俄羅斯聯邦（的代表）卻缺席了今天的重要聯席會議，並拒絕進一步說明其前所未有的軍事集結情況。”在聲明中，卡彭特列出了他建議俄方應履行的緩和局勢的七個步驟，以“減少誤判的風險和降低緊張局勢”。

這些步驟包括：“對其在烏克蘭附近和其他鄰國部署的所有軍事活動進行說明；包括對有關地區進行空中檢查，確認所有部隊重新部署到和平時期的地點；解決烏克蘭要求的關於俄羅斯武裝部隊的部隊數量、主要武器和裝備系統以及參與單位的具體問題。”歐安組織是一個由57個成員組成的安全組織，其成員國包括俄羅斯、美國和加拿大。