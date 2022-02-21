俄烏危機：威脅開打聲音更大了？

儘管歐美各國緊鑼密鼓敦促召開不同峰會緩解俄羅斯與烏克蘭戰爭威脅危機，俄羅斯方面加緊部署在烏克蘭邊境軍力。最新消息指俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有了新的部署，距離烏克蘭北方邊境僅約15公里。根據美國方面稱上周接獲情報指，俄羅斯軍方已奉命繼續推動向烏克蘭進攻。與此同時，白俄羅斯國防部昨夜宣布，俄羅斯將延長在白俄羅斯的軍事演習，法新社說，此舉讓烏克蘭邊境緊張局勢居高不下。

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據法新社昨夜今晨報道稱，美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）今晚表示，衛星影像顯示，俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有了新的部署，距離烏克蘭北方邊境僅約15公里。據馬薩爾科技透過電子郵件表示，這些照片顯示「裝甲裝備和部隊」從原本軍事基地出發，進入距離烏俄邊境約14.5到30.5公里處，「展開許多新的野戰部署」。

據該消息，20日拍到的新影像似乎可見車輛行進軌跡穿過被林地環繞、與道路連接且被白雪覆蓋的田野，還可以看到幾座建築物。

總部位於科羅拉多州的馬薩爾科技公司表示，針對2月20日和2月13日拍到的照片進行分析，顯見部隊和裝備在俄國西南部3個地點附近移動。馬薩爾科技說：「20日，部署在索洛提（Soloti）地區的作戰部隊和支援設備大多都已出發，整個地區都可見到分布廣泛的車輛行進軌跡和一些裝甲設備車隊。」「一些設備也已經部署在鄰近的瓦魯伊基（Valuyki）以東一帶，距離烏克蘭北方邊境約15公里。」

據馬薩爾科技指出：「此外，貝爾哥羅德（Belgorod）西北方也可以見到一些新的野戰部署（部署位置距離烏克蘭邊境約30公里），多數裝備和部隊已在森林地區就定位，其餘則進駐農地或工業區。」

美國和西方盟國估計，俄羅斯近幾周來在烏克蘭邊境附近部署逾15萬大軍，美國政府警告俄國可能隨時發動入侵。

一名美國官員18日匿名向媒體表示：「（這些部隊）有40%到50%已就攻擊位置。他們已在過去48小時展開戰術集結。」

據法新社稱，美國媒體20日援引匿名消息人士的話報導，美國上周接獲情報，指俄羅斯軍方已奉命繼續推動向烏克蘭進攻。媒體說，相關情報給了美國總統拜登信心在18日表示，他「深信」俄羅斯總統普京已決定入侵烏克蘭。

「華盛頓郵報」與哥倫比亞廣播公司（CBS）、「紐約時報」及美國有線電視新聞網（CNN）等多家美國媒體紛紛做出上述報道，但白宮、五角大廈和國務院皆未向法新社記者證實，美方是否接獲俄軍奉命繼續進攻烏克蘭的情報。

華郵稱：「因事涉敏感要求匿名的多名消息人士表示，讓拜登有信心做出斷言的美國情報，來自一個對俄國部屬下達展開全面攻擊的命令。」

CNN援引一名匿名消息人士的話說，目前「尚未觀察到」可能指向俄羅斯即將入侵烏克蘭的其他跡象。這名消息人士也警告，俄方這項攻擊命令仍有可能撤回，或這些情報也可能是用來誤導西方。

據美國和西方盟邦估計，最近幾周，俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結超過15萬大軍。

莫斯科否認有進軍烏克蘭的計畫，但正在尋求西方保證烏克蘭永遠不會加入北大西洋公約組織，並要求將派駐東歐的部隊撤回，但遭西方拒絕。

據法新社說，白俄羅斯國防部宣布，俄羅斯將延長在白俄羅斯的軍事演習，此舉讓烏克蘭邊境緊張局勢居高不下。

這場演習原定19日結束。

據白俄當局說，已與俄羅斯決定「持續檢閱」，理由是共同邊境地區的軍事活動增加，以及烏克蘭東部緊張局勢升溫。