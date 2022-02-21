普京簽令承認烏東兩個“共和國”的獨立地位

俄羅斯總統普京21日發布電視講話承認烏克蘭東部2個分離共和國獨立地位。普京在電視講話中表示：立即承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立地位。普京要求俄羅斯議會“批准他的決定，並批准與兩個共和國簽訂友好互助協定”。歐盟外交及安全政策高級代表博雷利表示：“如果普京這樣做，那麼我將把一攬子制裁措施擺在部長們的桌子上。普京電視講話後，烏克蘭總統澤連斯基表示已與美國總統拜登交換了看法。

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據俄國通信社的報道：俄國總統普京已經通告法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨，他即將簽署關於烏克蘭東部地區的法令，並將發表電視講話。另據愛麗舍宮報道：法國總統馬克龍21日晚召集國防和安全委員會商討應對俄烏緊張局勢的對策。

普京：烏克蘭是“一個傀儡政權”

俄國總統普京在電視講話中表示：烏克蘭東部局勢惡化；他對蘇聯解體後烏對俄羅斯的態度表示不滿。普京稱烏克蘭加入北約是對俄羅斯安全的直接威脅。俄羅斯總統普京說，北約教官經常參加烏克蘭的軍事演習；稱在烏克蘭建立的北約培訓中心等同於北約軍事基地；稱烏克蘭計畫製造自己的核武器；而普京稱北約基礎設施已抵達俄羅斯邊境。

俄羅斯總統普京表示：俄羅斯接到過承諾，北約不再會擴張。普京表示：打擊俄羅斯的主要平台將是烏克蘭。而稱俄羅斯的安全要求已被拒絕。

普京指責西方情報機構幫助烏克蘭犯罪；普京列舉的實例中有2014年發生在黑海港口城市敖德薩（Odessa）的衝突，最終導致一座被包圍的工會大樓發生致命性火災；46人死亡。

普京在電視講話中表示：擁有核武器意味着準備攻擊俄羅斯。普京稱烏克蘭的俄語已被邊緣化。俄羅斯總統普京最後表示：俄羅斯永遠不會放棄其主權和國家價值。俄羅斯總統普京表示已要求議會支持他承認烏克蘭東部2個分離共和國的獨立地位的要求。俄羅斯總統普京還與烏克蘭東部的分離主義地區簽署了合作和友好協議。

英國首相約翰遜譴責上述做法是對烏克蘭主權的“公然侵犯” 。

俄國若承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩地的獨立地位，就等於拋棄了規範烏克蘭東部長期衝突脆弱和平進程。

西方各國已警告俄國，切勿承認這2個共和國。美國表示，一旦承認，就於“嚴重違反國際法”。

普京在中午過後不久舉行的這項會議中，聽取安全、國防和情報等領導官員輪流陳述應承認這2個共和國的理由，歷時一個半小時，並透過電視轉播。