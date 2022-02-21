針對莫斯科指控 烏克蘭急否認向俄羅斯邊境哨所開火

烏克蘭東部克拉馬托爾斯克的烏克蘭武裝部隊發言人今天否認了莫斯科宣稱的烏克蘭軍方對羅斯托夫地區的一個俄羅斯邊境哨所的炮擊指控。烏克蘭並稱是俄羅斯的虛假信息行為。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭周一否認向俄羅斯邊境哨所開火。據法新社引述烏克蘭武裝部隊發言人周一稱，"我們無法阻止俄羅斯製造這種虛假信息（......），但我們堅持說，我們沒有向任何民用基礎設施或俄羅斯羅斯托夫地區開火，"帕夫洛-科瓦丘克告訴法新社，"也沒有什麼向俄羅斯佔領軍發射炮彈行動"。

莫斯科今天在上午早些時候指責烏克蘭軍隊炮擊了一個俄羅斯邊境哨所，造成破壞，但沒有造成人員傷亡。俄羅斯新聞社援引聯邦安全局的話說："2月21日9時50分（格林尼治標準時間6時50分），從烏克蘭境內發射的一枚不明炮彈完全摧毀了羅斯托夫地區的一個邊防基礎設施，該處距離俄烏邊境約150米。

俄羅斯衛星通訊社（Ria Novosti）援引FSB的一段視頻顯示，在一片樹木茂盛的平原中央，一座孤立的小樓被摧毀，地上散落着瓦礫。

法新社說，西方和烏克蘭都擔心，任何一個事件，無論是真的還是假的，都可能被用來為俄羅斯對烏克蘭的進攻製造借口。

過去三天，烏克蘭軍隊與莫斯科支持的親俄分裂分子之間的戰鬥在烏克蘭東部與俄羅斯接壤的地區愈演愈烈。

俄羅斯被指控在其邊境集結了15萬軍隊，為可能入侵其鄰國烏克蘭做準備。西方國家說，莫斯科正在尋找一個理由，試圖為入侵攻擊辯護，而烏克蘭東部不斷升級的戰鬥很可能就是一個借口。

自2014年以來，基輔和親俄羅斯的分離主義分子一直處於對峙狀態，軍事衝突已造成超過14,000人死亡。