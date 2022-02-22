聯合國安理會召開緊急會議

聯合國安理會北京時間2月22日在紐約召開緊急會議，討論烏克蘭危機。美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）譴責俄羅斯承認烏克蘭東部兩個地區獨立的決定，並警告說，這將給烏克蘭、歐洲和全世界帶來可怕的後果。她表示，如果莫斯科進一步入侵，人道主義傷亡人數將大幅增加。

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美國常駐聯合國代表還將俄羅斯在烏克蘭東部部署“維和人員”的命令描述為“無稽之談”，澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）早些時候也使用了同一個詞。

路透社報道說，托馬斯-格林菲爾德還指責普京“已將明斯克協議撕成碎片”，華盛頓不相信“他會就此罷休”。

俄羅斯常駐聯合國代表告訴安理會，俄羅斯仍對外交努力持開放態度，並堅稱烏克蘭仍受明斯克協議的約束。

俄羅斯常駐聯合國代表瓦西里·涅邊賈（Vasily Nebenzya）告訴安理會，俄羅斯仍對外交努力持開放態度，並堅稱烏克蘭仍受明斯克協議的約束。該協議規定了旨在結束烏克蘭東部長達八年的衝突並解決分離地區地位的步驟。

瓦西里·涅邊賈稱，有必要保護俄羅斯支持的烏克蘭分離主義地區免受他所稱的烏克蘭侵略。涅邊賈表示：“允許在頓巴斯發生新的大屠殺是我們不打算做的事情。”

烏克蘭強烈否認使該地區的暴力緊張局勢升級。

中國常駐聯合國代表張軍呼籲各方“保持克制”，避免任何可能加劇緊張局勢的行動。張軍稱，中國歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，呼籲有關各方繼續開展對話協商，在平等和相互尊重的基礎上尋求解決彼此關切的合理方案。

他還表示，烏克蘭局勢“是一系列複雜因素共同作用的結果”。中國主張各國根據聯合國憲章的宗旨和原則，和平解決國際爭端。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）還在推特表示，俄羅斯承認“由其自己的代理人控制的所謂共和國的獨立”是“預料之中的可恥行為”。

布林肯還與中國國務委員兼外交部長王毅在2月22日通話。

中國官方媒體報道說，王毅在通話中表示，烏克蘭問題演變至今，與新明斯克協議遲遲未能有效執行密切相關。