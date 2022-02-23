埃爾多安與普京通話：土耳其不承認違反烏主權和領土完整的步驟

據土耳其總統府介紹，在俄羅斯承認烏克蘭東部的兩個分離地區“獨立”後，土耳其總統埃爾多安2月23日在電話會談中向俄羅斯總統普京表示，土方不承認違反烏克蘭主權和領土完整的步驟，並表示重要的是在《明斯克協議》的基礎上達成結論。

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據土耳其總統府的聲明介紹，埃爾多安和普京在周三的電話會談期間討論了俄羅斯-烏克蘭問題。

埃爾多安表示，他始終高度重視與俄羅斯總統普京就地區問題建立的密切對話，雙方已經看到了積極成果，他決心保持這種理解。埃爾多安指出，土耳其不承認違反烏克蘭主權和領土完整的步驟，並表示重要的是在《明斯克協議》的基礎上達成結論。

埃爾多安強調，問題變得更加複雜，尤其是軍事衝突對任何人都沒有好處，他表示，在這種理解下，應重視繼續進行外交接觸和會談。埃爾多安稱，與過去一樣，土耳其準備盡自己的一份力量來緩和當今的緊張局勢，維護和平。

會談期間，埃爾多安再次呼籲通過對話解決這一問題，並強調外交是有益的，土耳其在北約內部也保持建設性立場。

埃爾多安稱，希望俄羅斯總統普京按照他在9月訪問索契期間達成的協議，儘快訪問土耳其，參加土俄合作委員會高級別會議。此前，媒體援引埃爾多安的話說，土耳其不能放棄與烏克蘭或俄羅斯的關係。

俄羅斯總統府就兩國領導人的通話發表聲明稱：“雷傑普·塔伊普·埃爾多安就此事發表了他眾所周知的觀點。”

俄方聲明稱，普京和埃爾多安在“會上還談到了為俄羅斯聯邦的安全制定長期法律保障的問題。在這種情況下，弗拉基米爾·普京對美國和北約的回應表示失望，這種回應淪為無視俄羅斯的合法關切和要求。”雙方同意繼續以各種形式進行俄羅斯和土耳其的接觸。

值得一提的是，普京星期三在俄羅斯的“祖國保衛者日”向克里姆林宮紅牆外的無名烈士墓敬獻了花圈。