拜登政府改變政策將制裁北溪2號管道運營公司及其CEO

自華盛頓方面消息，美國拜登政府預計將在2月23日宣布對北溪2號項目的運營商Nord Stream 2 AG公司進行制裁，而在去年，拜登政府利用國家安全豁免權阻止了相關制裁。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報導，據三位美國官員描述，此舉是美國及其盟國和夥伴本周對俄羅斯實施的一系列懲罰措施的一部分，以回應俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部的兩個分離主義地區“獨立”。

據美方官員介紹說，在德國周二宣布停止對北溪2號管道的認證後，拜登政府決定着手取消對該項目的國家安全豁免權。該官員補充說，制裁北溪2號的運營商Nord Stream 2 AG公司，這是一家註冊的瑞士公司，其母公司是俄羅斯天然氣巨頭、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）。拜登政府的這一最新決定實際上是對該項目敲響了喪鐘。

此舉標誌着拜登政府對北溪2號項目的政策發生了重大轉變，此前美方的政策是制裁一些參與該項目的小型實體，包括一些幫助施工的俄羅斯公司和船隻公司，但不制裁該項目的運營商Nord Stream 2 AG公司及其CEO馬蒂亞斯•沃寧格（Matthias Warnig）。

值得一提的是，Nord Stream 2 AG的姊妹公司Nord Stream AG公司的股東委員會主席正是德國前總理社民黨人施羅德（Gerhard Schröder）。