歐盟將制裁俄國防部長和俄總統辦公廳主任等個人和實體

據《華爾街日報》2月23日援引外交官們的話報導，歐盟正計畫制裁俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）和俄羅斯互聯網研究所（IRA），美國官員此前曾因該機構涉嫌在2016年美國大選期間干預選舉而對其進行制裁。

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據了解，這些歐盟實施的對俄制裁名單將於周三晚些時候生效，是歐盟為回應俄羅斯本周承認烏克蘭東部兩個分離主義地區並向該地區派遣俄羅斯軍隊而發起的首制裁製措施的一部分。俄羅斯駐英國大使館的代表沒有立即發表評論。

歐盟官員周二列出了他們打算對俄羅斯個人和實體實施的一系列制裁計畫，包括對351名投票贊成普京承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立的俄羅斯國家杜馬議員，禁止購買和交易新的俄羅斯主權債券，以及對三家俄羅斯銀行進行資產凍結，並排除在歐盟市場之外。這三家受歐盟制裁的金融機構目標是俄國家開發集團VEB、工業通訊銀行（Promsvyazbank）和Rossiya銀行。來自頓涅茨克和盧甘斯克兩個分離主義地區與歐盟的進口和出口也將被禁止。

此外，歐盟將對22名俄羅斯個人和互聯網研究所實施定向制裁。這些目標尚不包括俄羅斯總統普京，儘管歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）周二表示，如果俄羅斯對烏克蘭有新的侵略措施，普京可能會受到來自歐盟的旅行禁令和資產凍結懲罰。

據外交官們介紹，歐盟列出的制裁名單中包括俄國防部長紹伊古、俄總統辦公廳主任安東·瓦伊諾（Anton Vaino）以及其他幾位俄軍高級軍事指揮官，包括俄羅斯海軍和國防部的參謀長。此外，歐盟的制裁名單還包括三家銀行的高級主管，包含俄國家開發集團VEB主席舒瓦洛夫 (Igor Shuvalov) 。他曾擔任俄羅斯前第一副總理長達10年，是普京的親密盟友。

俄羅斯互聯網研究所由葉夫根尼·普里戈任（(Yevgeny Prigozhin)領導，他同樣也是普京的親密盟友。普里戈任因為與俄羅斯僱傭軍組織瓦格納集團(Wagner Group)有聯繫，此前已經受到歐盟的制裁。歐盟此次將俄羅斯互聯網研究所作為制裁目標，因為其被指在傳播有關烏克蘭和當前危機的虛假信息方面發揮了作用。

據烏克蘭《基輔郵報》周三報導，歐盟對俄羅斯的制裁對象還就包括俄外交部發言人紮哈羅娃（Maria Zakharova）、電視主持人及評論家索洛維約夫（Vladimir Solovyov）、今日俄羅斯總編輯（RT）西蒙尼揚（Margarita Simonyan）和俄國家杜馬下議院副議長彼得·托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）。

美國及其歐洲盟友周二宣布了對俄羅斯的第一批制裁措施，美國拜登總統稱之為對“俄羅斯入侵烏克蘭的開始”的回應。另外，德國表示，將無限期地停止對北溪2號天然氣管道的認證，該管道旨在將天然氣從俄羅斯運往德國。

迄今為止公布的美國和歐洲的協調行動還沒有達到各國政府在莫斯科全面入侵烏克蘭的情況下所威脅和預告的一攬子制裁。官員們說，這些措施合在一起，是為了限制俄羅斯進入全球金融體系。

根據歐盟委員會的數據顯示，歐盟是俄羅斯最大的貿易夥伴，占該國2020年貨物貿易總額的37.3%。歐盟超過40%的天然氣和26%的石油供應來自俄羅斯，最近幾周，美國和歐盟的官員們急於通過從挪威、卡塔爾和阿塞拜疆等國購買液化天然氣（LNG）來緩解這種依賴性。