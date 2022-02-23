烏克蘭危機 歐盟周三晚或周四開啟制裁俄羅斯措施

在俄羅斯總統普京宣布承認烏克蘭東部的親俄地區頓涅茨克及盧甘斯克的獨立地位之後，歐盟對俄羅斯採取的制裁方案將於周三晚上或周四生效，這是法國歐洲事務國務卿周三（23日）宣布的。

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法國歐洲事務國務卿克萊門.特博納 (Clément Beaune) 周三在法國 France Inter 廣播電台表示：“歐洲人的反應非常迅速，此外還與美國人、英國人協調。 這些制裁可能會在今晚或最晚明天開始實施。”

對於第一套制裁措施，它甚至可加大範圍的這項制裁，包括有針對性的制裁措施，特別是針對那些投票支持普京承認獨立議案的俄羅斯代表們加以制裁，以及針對俄羅斯銀行的限制金融措施。

特博納還強調說：“俄羅斯國家，以及俄羅斯銀行將不再能夠在歐洲市場上為自己融資借貸。”

法國歐洲事務國務卿克還說，此外，連接德國和俄羅斯的北溪二號 Nord Stream II 天然氣管道的授權，德國決定暫停運營。 “它被停職，直至另行通知為止，而這可能意味着永遠不會恢復運營。” 特博納強調說，德國從未提出這樣的決定，這也是一項嚴肅的決定，而且是一個警告，強勢的動作。至於歐洲天然氣部分依賴俄羅斯的問題，特博納保證說，天然氣存貨足夠度過今年冬天。

特博納更指出，“在俄羅斯總統普京方面，他對情勢做了一個極其暴力的分析，有點妄想或偏執，但不幸的是，普京的講話用了很多歷史謊言，他使用一種並非全新的民粹、愛國主義，而且並非完全新鮮的侵略性手法來敘述事情。”他說：“毫無疑問地，普京的講話和語氣變得更加強硬。 我們有責任毫無絲毫軟弱地採取適當的態度及行動。”