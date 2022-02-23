烏克蘭急訓預備軍人 促國人迅速離開俄羅斯

法新社說，多年來的西方支持使烏克蘭軍隊成為一支更有戰鬥力的部隊。2022年2月22日 資料照片

烏克蘭外交部今天敦促其公民儘快離開俄羅斯，稱與莫斯科有軍事升級的風險。烏克蘭總統澤連斯基下令，徵募年齡在18至60歲之間的預備役軍人，並輔以軍事訓練。稍早， 在俄羅斯承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立後，烏克蘭總統澤連斯基在周二的一次新聞發布會上說，烏克蘭可能與俄羅斯斷絕外交關係。同日，俄羅斯外長拉夫羅夫質疑烏克蘭是否有主權權利，因為他說基輔政府不代表該國的組成部分。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭外交部周三敦促其公民儘快離開俄羅斯，因為莫斯科有軍事升級的風險。

烏克蘭外交部門在一份聲明中說："該部建議烏克蘭公民不要前往俄羅斯，已經在俄羅斯的人應立即離開。

路透社的今天消息說，烏克蘭周三開始徵募年齡在18至60歲之間的預備役軍人。這是根據烏克蘭總統澤連斯基的一項法令，徵募年齡在18至60歲之間的預備役軍人。烏克蘭軍方說，徵募期限最長為一年。

烏克蘭總統澤倫斯基是在周二宣布了這一措施，但同時排除了針對俄羅斯的全面動員。俄羅斯已經授權在烏克蘭東部部署軍隊。

據路透社說，在俄羅斯承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立後，烏克蘭總統澤連斯基在周二的一次新聞發布會上說，烏克蘭可能與俄羅斯斷絕外交關係。

澤連斯基與愛沙尼亞總統一起發言時說，他正在權衡外交部提出的斷絕關係請求。他還敦促烏克蘭盟友不要等待事態進一步升級來實施制裁，包括關閉俄羅斯主導的北溪二號天然氣管道。

該報道稱，但澤連斯基淡化了與俄羅斯發生大規模衝突的可能性，但表示如果發生這種情況，他準備實行戒嚴令。

路透社引述據國際文傳電訊社(Ifax)消息，俄羅斯外長拉夫羅夫周二質疑烏克蘭是否有主權權利，因為他說基輔政府不代表該國的組成部分。拉夫羅夫稱：“如果我們談論主權和領土完整的原則，其中一個關鍵文件......是《關於各國人民友好關係的國際法原則宣言》。”拉夫羅夫指責烏克蘭自2014年以來不符合這一原則，當時莫斯科支持的總統在基輔被推翻，由一位親西方的領導人取代，促使俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島並支持其東部地區的叛亂。

拉夫羅夫被引述說：“我認為沒有人可以聲稱，自2014年政變以來，烏克蘭政權代表了生活在烏克蘭國家領土上的所有人民。”