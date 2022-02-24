七國集團領導人就俄羅斯入侵烏克蘭發表聯合聲明

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七國集團（G7）領導人2月24日就俄羅斯全面入侵烏克蘭舉行了視頻峰會。會後，美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大全球七個主要工業國家領導人發表了聯合聲明。

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聲明表示：“我們七國集團領導人對俄羅斯聯邦部分地從白俄羅斯境內對烏克蘭的領土完整、主權和獨立進行大規模軍事侵略感到震驚並予以譴責。在對烏克蘭這一民主國家進行無端和完全無理的攻擊之前，還提出了捏造的主張和毫無根據的指控。它嚴重違反了國際法，嚴重違背了《聯合國憲章》和俄羅斯在《赫爾辛基最後文件》和《巴黎憲章》中作出的所有承諾以及在《布達佩斯備忘錄》中的承諾。我們七國集團正在提出嚴厲和協調的經濟和金融制裁。我們呼籲國際社會的所有夥伴和成員以最強烈的措辭譴責這次襲擊，與烏克蘭並肩作戰，並大聲反對這種公然違反國際和平與安全基本原則的行為。”

聲明表示：“這場危機是對基於規則的國際秩序的嚴重威脅，其影響遠遠超出歐洲。用武力改變國際公認的邊界是沒有道理的。這已經從根本上改變了歐洲-大西洋的安全局勢。普京總統已將戰爭重新引入歐洲大陸。他把自己放在了歷史的錯誤一邊。”

聲明指出：“我們致力於維護和平、穩定和國際法。我們團結一致，支持烏克蘭人民及其民主選舉的政府。在這個黑暗的時刻，我們的心與烏克蘭人民同在。我們隨時準備提供人道主義援助，以減輕痛苦，包括來自俄羅斯侵略的難民和流離失所者。”

聲明表示：“我們呼籲俄羅斯聯邦停止流血事件，立即緩和局勢，並將其部隊撤出烏克蘭。我們還呼籲俄羅斯確保歐安組織（OSCE）特別監測團的安全。我們還譴責白俄羅斯參與對烏克蘭的這次侵略，並呼籲白俄羅斯遵守其國際義務。”

聲明表示：“我們呼籲俄羅斯聯邦立即 停止流血，我們最強烈地譴責俄羅斯總統普京2月21日決定承認烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克自我宣布的實體為‘獨立’國家，以及他決定派遣俄羅斯軍隊進入這些地區。我們呼籲其他國家不要跟隨俄羅斯的非法決定，承認這些實體宣布的獨立。普京總統的決定嚴重違反了《聯合國憲章》所載的基本原則，特別是尊重國家的領土完整和主權，也公然違反了聯合國安全理事會第2202號決議（俄羅斯聯邦作為安全理事會常任理事國支持該決議）以及《明斯克協議》，其中規定有關地區應回歸烏克蘭政府控制。”

聲明表示：“我們重申，我們堅定不移地致力於烏克蘭在其國際公認的邊界和領海內的主權和領土完整，以及任何主權國家決定其自身未來和安全安排的權利。我們重申，被非法佔領的克里米亞和自行宣布的‘人民共和國’是烏克蘭的一個組成部分。”

聲明表示：“我們譴責普京總統一貫拒絕參與外交進程以解決與歐洲安全有關的問題，儘管我們一再提出。”

聲明強調：“我們與包括北約、歐盟及其成員國以及烏克蘭在內的合作夥伴團結一致，並繼續決心採取必要行動，維護國際規則基礎秩序的完整性。在這方面，我們也在密切關注全球石油和天然氣市場狀況，包括在俄羅斯對烏克蘭的進一步軍事侵略背景下。我們支持主要能源生產國和消費國之間為實現我們在全球能源供應穩定方面的集體利益而進行一致和建設性的接觸和協調，並隨時準備在需要時採取行動，以解決潛在的干擾。”

就此次七國集團視頻峰會，美國白宮還發表聲明表示：“（拜登）總統和七國集團領導人重申，他們決心迅速應對普京總統對烏克蘭無端和無理的攻擊，並表示他們對烏克蘭人民的聲援。領導人們在他們長達數月的協調基礎上，同意推進毀滅性的一攬子制裁和其他經濟措施，以追究俄羅斯的責任。七國集團由世界主要民主國家和世界經濟的50%組成，七國集團將共同對俄羅斯施加的代價將是前所未有的。由於普京的選擇，俄羅斯現在將面臨其經濟的直接和巨大的壓力，以及與全球金融體系、全球貿易和尖端技術隔離的巨大代價。領導人們還同意加強正在進行的努力，以減輕俄羅斯行動的任何溢出效應並確保全球能源市場的穩定。拜登總統向德國總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz）表示感謝，感謝他在這一關鍵時刻將所有領導人聚集在一起。”