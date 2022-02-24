回應普京講話暗指核威脅 法外長：普京也必須明白，北約是一個核聯盟

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俄羅斯總統普京2月24日在發表全國講話宣布入侵烏克蘭時曾威脅，“無論誰試圖阻擋我們的道路，或更多地為我們的國家和人民製造威脅，他們必須知道，俄羅斯將立即作出反應，而後果將是你們在整個歷史上從未見過的。”法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周四晚在接受法國電視一台採訪時對此回應指：“我認為弗拉基米爾·普京也應該明白，大西洋聯盟（北約）是一個核聯盟”。針對俄羅斯入侵烏克蘭，他還承諾，西方的制裁將“打擊”俄羅斯的核心。

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勒德里昂在採訪中將普京稱為“獨裁者”。這位法國外交部長解釋說：“我們知道在烏克蘭的邊界上有部隊的集結，正是因為有這樣的緊張，我們才不得不採取行動。普京總統正在背棄俄羅斯的簽名”。他指的是，俄羅斯此前簽署的《明斯克協議》等諸多承諾保障烏克蘭局勢穩定和歐洲安全的國際協議。普京22日在克里姆林宮接受俄媒體採訪時說，新明斯克協議已不復存在。

勒德里昂表示：“烏克蘭人要求非常有力的人道主義援助，這正是我們要做的；財政援助，我們已經開始做了；軍事援助，他們已經為我們列出了一個清單，我們正在研究這個清單——他們還要求制裁（俄羅斯）。”他補充說：“我們所採取的所有措施都是大規模的，我認為它們將是有效的。”

普京周四在宣布對烏克蘭攻擊的講話中曾提及：“現在我想對那些可能被誘惑從外部干涉這些發展的人說一些非常重要的話。無論誰試圖阻擋我們的道路，或更多地給我們的國家和人民製造威脅，他們必須知道，俄羅斯將立即作出反應，其後果將是你們在整個歷史上從未見過的。無論事件如何發展，我們都準備好了。這方面的所有必要決定都已作出。我希望我的話能被聽到。”

當被主持人問及普京所作出的威脅顯然是核威脅時，勒德里昂表示：“我認為弗拉基米爾·普京也應該明白，大西洋聯盟（北約）是一個核聯盟。”他還在一次特別尖銳的發言中稱普京為“獨裁者”。針對俄羅斯入侵烏克蘭，他還承諾，經濟制裁將打擊俄羅斯的“心臟”。他認為這一解決方案比軍事干預烏克蘭更“長期有效”。

此外，愛麗舍宮周四表示，法國總統馬克龍將在星期五接見他的前任奧朗德和薩科齊，討論俄羅斯在烏克蘭的攻擊。他將首先歡迎奧朗德進行會談，然後在當天晚些時候薩科齊與薩科齊談話。