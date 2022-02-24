德前防長：我對我們自己的歷史失敗感到非常憤怒 德陸軍總監：我很氣憤

德國/烏克蘭/俄羅斯

德國陸軍總監（司令）阿方斯·邁斯(Alfons Mais)2月24日就俄羅斯全面入侵烏克蘭的消息通過社交網絡領英表示：“聯邦國防軍，也就是我有幸領導的陸軍，或多或少都是光禿禿的。我們能提供給政治家的支持聯盟的選擇是極其有限的。”德國前總理默克爾執政期間的最後一任國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（AKK）當天也通過推特表示：“我對我們自己的歷史失敗感到非常憤怒。在格魯吉亞、克里米亞和頓巴斯之後，我們沒有準備任何能夠真正震懾普京的東西。”

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德聯邦國防軍陸軍中將邁斯在領英上在寫道：“你在早晨醒來時意識到：歐洲正在發生戰爭。昨天，我們在部隊舉行了‘價值觀日’活動。核心問題是‘我們為什麼而服務’？向不再經歷冷戰的一代人明確這一點，從未如此容易。”他補充說：“在我為和平服務的第41年，我永遠不會相信我將不得不經歷另一場戰爭。而聯邦國防軍，也就是我有幸領導的陸軍，或多或少都是光禿禿的。我們能提供給政治家的支持聯盟的選擇是極其有限的。”

邁斯說：“我們都看到了它的到來，但卻無法通過我們的論證，從克里米亞的吞併中得出結論，並實施它們。這感覺並不好! 我很氣憤!北約的領土還沒有受到直接威脅，即使我們在東方的夥伴感受到不斷增長的壓力。”他呼籲說：“如果不是現在，什麼時候才是在結構上和物質上拋棄阿富汗任務並重新定位的時候，否則我們將無法以任何成功的前景執行我們的憲法任務和聯盟義務。”

在俄羅斯於周四凌晨入侵烏克蘭後，要求德國提供軍事支持的呼聲變得更高。烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）周四上午告訴德國電視二台：“我們期望從德國獲得的防禦性武器清單自2月3日以來一直在國防部長的桌子上，我們希望至少在今天我們能得到對這一請求的誠實答覆。”

此外，曾在2019年7月至2021年12月擔任德國國防部長的克蘭普-卡倫鮑爾（AKK）周四在推特上寫道：“我對我們自己的歷史失敗感到非常憤怒。在格魯吉亞、克里米亞和頓巴斯之後，我們沒有準備任何能夠真正震懾普京的東西。”

克蘭普-卡倫鮑爾說：“我們已經忘記了（德國前總理）施密特和科爾的教訓，即談判永遠是第一位的，但我們必須在軍事上足夠強大，使不談判不能成為對方的選擇。”